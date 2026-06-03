UAEMéx fortalece cultura de transparencia y protección de datos

Toluca, Méx.- La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), a través de la Consejería Jurídica Universitaria, inauguró el Programa de Capacitación en materia de Transparencia con la conferencia magistral “Transparencia y Privacidad: Herramientas para una mejor sociedad”, impartida por Luis Ricardo Sánchez Hernández, director general de sabogados.tech, en la Sala “Dr. Gustavo Baz Prada” del Edificio de Rectoría.

La actividad se realizó como parte de las acciones institucionales orientadas a fortalecer la cultura de la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de datos personales entre la comunidad universitaria.

Durante la inauguración, la consejera jurídica universitaria, Evangelina Sales Sánchez, señaló que la transparencia debe asumirse como un principio ético que fortalece la credibilidad institucional y dignifica el servicio público.

Destacó que la capacitación en esta materia trasciende el cumplimiento normativo, pues representa una expresión de respeto y honestidad hacia la sociedad que deposita su confianza en las instituciones.

“Hoy reafirmamos la convicción de que el conocimiento solo se transforma cuando se comparte. Capacitar en transparencia es capacitar en dignidad, responsabilidad y respeto. Aspiramos a una universidad donde la ética sea un ejercicio cotidiano y donde la credibilidad institucional se construya todos los días con acciones concretas”, expresó.

Por su parte, el director de Transparencia Universitaria, David Adolfo Cárdenas Álamo, destacó que la transparencia constituye un vínculo esencial entre las instituciones y la sociedad, al fomentar la cercanía, la confianza y la corresponsabilidad en el quehacer público.

Asimismo, señaló que estos espacios de formación buscan fortalecer la sensibilidad y el compromiso de las y los universitarios para responder a las necesidades de la comunidad con ética, honestidad y profesionalismo.

“En la universidad somos personas, sueños, dedicación y trabajo cotidiano. La transparencia no solo permite rendir cuentas; también contribuye a construir identidad institucional y fortalecer el sentido de pertenencia”, afirmó.

Durante la conferencia magistral, el también egresado de la UAEMéx, Luis Ricardo Sánchez Hernández, reflexionó sobre los desafíos que enfrentan las sociedades contemporáneas en torno al manejo de la información y la protección de los datos personales en un entorno digital cada vez más complejo e interconectado.

Explicó que uno de los principales retos consiste en generar conciencia sobre el valor de la información personal y la necesidad de protegerla, particularmente entre las generaciones más jóvenes, quienes permanecen expuestas de manera constante en entornos digitales y, en muchos casos, comparten datos sin dimensionar los riesgos asociados.

Finalmente, enfatizó que los desafíos actuales relacionados con el uso de la tecnología no pueden resolverse únicamente mediante leyes o mecanismos de sanción, sino que requieren una sólida formación ética y una mayor conciencia social.

“El valor de la información radica en la verdad y en la manera en que se construye colectivamente. Hoy no basta con contar con leyes; es indispensable fomentar la ética y la responsabilidad en la vida cotidiana para defender la dignidad humana”, concluyó.

La conferencia formó parte de las actividades del Programa de Capacitación en materia de Transparencia, iniciativa mediante la cual la UAEMéx refrenda su compromiso con la rendición de cuentas, la protección de datos personales y la formación de una comunidad universitaria más consciente, ética y comprometida con los valores democráticos.