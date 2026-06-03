El caos de la CDMX y el reto de Brugada

De frente y de perfil Ramón Zurita Sahagún

Hasta ahora, la gobernante de la capital del país, Clara Brugada, no ha tenido el resultado que se esperaba como Jefa de Gobierno de la CDMX.

Su incapacidad es manifiesta en muchas de las áreas que le corresponden, sin grandes resultados, el crimen de dos de sus más cercanos colaboradores no ha sido resuelto, a más de un año de ocurrido.

Sin embargo, Clara Brugada enfrenta un gran reto. Tiene menos de una semana para terminar con los trabajos de la capital del país ante el compromiso de ofrecer una ciudad funcional con los servicios necesarios para los miles de visitantes que llegarán con motivo del Mundial de Futbol.

Por otro lado, tiene el reto de la amenaza latente de que cientos de manifestantes expresarán su descontento con el gobierno federal y aunque es un tema por encima del espacio que gobierna, de ocurrir lo harán en la CDMX.

Agricultores, transportistas y maestros, amagan con expresarse masivamente aprovechando la atención que se focalizará en la capital del país.

El pasado martes se vivió una parte de lo que podría ocurrir dentro del desarrollo del espectáculo futbolístico.

Cierre del centro de la ciudad, bloqueos en Reforma, cierres parciales en Circuito Interior y otras vías prioritarias, complicaron la vida de los habitantes de la gran urbe.

Algo insólito, los transeúntes y trabajadores que querían el acceso al primer cuadro de la ciudad, se vieron impedidos de hacerlo y tuvieron que esperar varias horas para poder ingresar, sin importar que llegaran tarde a sus trabajos.

El caos fue grande, automovilistas que tuvieron que rodear el sitio al que se dirigían, tardando hasta horas en poder hacerlo, otros que quedaron varados y como si fuese poco las obras que se realizan en Calzada de Tlalpan, principal vialidad que usarán los que acudan a los partidos de fútbol, se encuentra inaccesible.

Hasta ahora, las obras de mejoramiento no se encuentran concluidas y se duda queden al ciento en el poco tiempo que resta.

Como si fuese poco, con las vías de comunicación colapsadas, trabajadores del gobierno capitalino pintaban rayas de la vialidad en Parque Lira, pero lo hacían de manera pausada, cerrando uno y hasta dos de los carriles de esta importante avenida.

Y no se crea que lo hacía a marcha forzadas, solamente dos o tres empleados desarrollando su trabajo, mientras los demás se encontraban alrededor del gran camión de volteo que los trasladó a ese sitio.

La situación no es ocasional, ya que en muchas ocasiones es su forma de trabajar, aunque ahora se resiente más por el caos imperante en otras áreas de la ciudad, donde el transporte colectivo, especialmente el Metro y el tren ligero, tienen también sus problemas.

El riesgo es grande, ya que, aunque trabajen a marchas forzadas, lo malhecho de las obras podría colapsar en pleno evento mundial.

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La reaparición de Andrés Manuel López Obrador no fue como se esperaba, pero el hacerlo públicamente, mediante una foto de su hijo Andy fue necesario por el efecto que causa su sola presencia y el respaldo que requiere el vástago en su propósito de llegar al Congreso de la unión, aunque falta más de un año para eso.

ramonzurita44@hotmail.com

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