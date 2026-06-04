David Parra y Agustín Belgodere avanzan en la contienda blanquiazul por Naucalpan

Encuesta de Quiosco Digital

Naucalpan, Méx.- Según los resultados de una nueva encuesta de Quiosco Digital, realizada de manera presencial a 500 habitantes del municipio, el PAN aventajaría a Morena por tres puntos porcentuales en un escenario sin coaliciones rumbo a la elección de 2027, con el 38% de las preferencias contra un 35% del partido guinda.

A tan solo diez días después de haber presentado su renuncia al PRI, David Parra Sánchez irrumpe en la medición colocándose al frente de las preferencias con 23 puntos porcentuales. Por su parte, el exregidor y exvocero del municipio, David Agustín Belgodere, registra uno de los mayores crecimientos del estudio.

Hace apenas seis meses se encontraba en una desventaja cercana a dos a uno frente a los perfiles que encabezaban la contienda, hoy se ubica en un sólido empate técnico con Olvera y Opeza, alcanzando 18 puntos de intención de voto.

El caso de Parra Sánchez resulta particularmente significativo. Hace apenas unos días puso fin a décadas de militancia priista, argumentando que el partido se encontraba sometido a un control faccioso por parte de Cristina Ruíz y Alejandro Moreno. Hoy, su incursión en el escenario político local parece haber encontrado eco entre los ciudadanos, al grado de convertirse en el perfil mejor posicionado de la medición entre simpatizantes del albiazul.

Más allá de los números, la encuesta confirma una tendencia clara: la contienda rumbo a 2027 permanece abierta y en constante movimiento. En política, los liderazgos se construyen y se transforman con rapidez, y Naucalpan parece comenzar a dar señales de una profunda reconfiguración de sus actores y equilibrios políticos.