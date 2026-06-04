Investiga presunto homicidio del empresario Alfonso Malpica

A 5 años de su muerte

Tlalnepantla, Méx. – Cinco años después de la muerte del empresario Alfonso Bernardo Malpica Cárdenas, la Fiscalía mexiquense, inició una carpeta de investigación por posible omisión en sus cuidados y/o administración irregular de medicamentos, luego de que se presentara una denuncia acompañada por un peritaje médico en el cual se detectó un deterioro neurológico inexplicable.

El informe médico, fechado el 7 de mayo de 2026, es un análisis concreto y complejo que deriva de la revisión de más de mil 300 fojas de un expediente clínico, y señala que, entre el 2 y el 10 de noviembre de 2021, los signos vitales del paciente permanecían relativamente estables y con parámetros compatibles con una recuperación gradual.

Además, refiere episodios de irritabilidad, agitación y desorientación entre el 8 y el 10 de noviembre, síntomas que el perito consideró incompatibles con la evolución esperada, derivada de los medicamentos y procedimientos médicos documentados, registrando un “deterioro neurológico de origen incierto”.

En este documento se sostiene que existen indicios sobre una probable dosis de medicamentos subministrados al paciente, que empeoraban deliberadamente su estado de salud, al presentarse inconsistencias en su evolución clínica.

También, destaca que los médicos tratantes no podían explicar clínicamente el cambio abrupto del paciente, quien se recuperaba favorablemente y murió de forma repentina, en cuestión de horas, al presentar alteraciones neurológicas consideradas atípicas para su evolución médica.