Denuncian transportistas robos y extorsiones en Melchor Ocampo

Abusos en retenes policiacos

Melchor Ocampo- Transportistas continúan denunciado una red de extorsión, abusos de autoridad y fabricación de delitos, cometidos por policías estatales, municipales y de tránsito y no conforme con ello, son acostados por la delincuencia que tiene el control de este municipio.

Así lo denunció Jaime «N», un hombre de la tercera edad, que pidió a la Fiscalia General de Justicia del Estado de México (FGJEM) implementar un operativo permanente en esta zona, para evitar abusos en contra de choferes.

Los transportistas señalan que las corporaciones policiacas operan mediante esquemas ilegales que afectan sus ingresos y su seguridad diaria y «aunque parezca increíble también está la participación de la Guardia Nacional».

Los choferes aseguran que sufren agresiones verbales, amenazas y golpes si intentan documentar los operativos o grabar los retenes con sus teléfonos móviles.

Los afectados solicitaron la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum, para erradicar, de una vez por todas con el abuso, extorsión y robos de que son víctimas los transportistas de Melchor Ocampo.