Encabeza alcalde Isaac Montoya entrega de tarjetas del bienestar

Naucalpan, Méx.- El alcalde Isaac Montoya, junto con el Secretario de Bienestar del Estado de México, Juan Carlos González Romero, entregaron 5 mil tarjetas del programa estatal «Mujeres con Bienestar» en el municipio de Naucalpan de las 15 mil proyectadas a fin de fortalecer la economía de las mujeres jefas de familia en la región, programa que cuenta con todo el respaldo de su administración. Kas tarjetas representan mucho más que un apoyo económico (subsidio económico de $2,500 pesos bimestrales): serán 15 mil historias de mujeres naucalpenses que simbolizan esperanza, esfuerzo y dignidad.