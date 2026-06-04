¡David Bisbal regresa a México!

Con Tour Eternos 2026

Su música ha evolucionado hacia un sonido más clásico y atemporal

Por: Asael Grande

David Bisbal, uno de los artistas hispanos más queridos a nivel internacional, regresa a nuestro país con el Tour Eternos 2026. Esta gira marca un punto de inflexión en su trayectoria, presentando un espectáculo cargado de emoción y una producción de alto nivel que convierte cada concierto en una experiencia inolvidable.

Tras consolidar una carrera de 25 años, el almeriense llegará a nuestro país con una serie de conciertos imperdibles: 19 de noviembre: Auditorio Telmex, Guadalajara; 21 de noviembre: Auditorio Banamex, Monterrey; 26 de noviembre: Foro GNP Seguros, Mérida; 28 de noviembre: Auditorio GNP Seguros, Puebla; 4 de diciembre: Auditorio Nacional, Ciudad de México; 5 de diciembre: Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez, Querétaro.

“Estoy emocionado, México siempre ha sido un país muy importante para mí, desde la primera vez que llegué, desde muy el inicio de mi carrera siempre hemos integrado la música popular, pero cada cierto tiempo hemos presentado algún proyecto muy especial, y dentro de esa temprana carrera, muy al inicio, sabíamos que íbamos a preparar un proyecto como Eternos, donde vamos a homenajear, y sobre todo traer a la actualidad, al 2026, a lo que yo considero la época dorada del pop romántico de los años 70’s, y los años 80’s, siempre he considerado que aquellos cantantes formaron una parte importante de la industria musical, estudiarlos ha sido para mí un reto muy importante, me ha sacado de mi zona de confort, me he dado cuenta de que, absolutamente, fueron los mejores, que la música se grababa de una manera muy especial para que todo sonara grande, no tenías más remedio que invitar a ciento y pico de músicos para que eso sonara, metales, cuerdas, y haber grabado un disco con las mismas características, de la misma manera que se grababa cincuenta años atrás, me he sentido un cantante completamente privilegiado, y la mejor manera de poder defender y disfrutar de estas canciones en este disco Eterno, pues va a ser con los conciertos en directo, en donde siempre me he sentido más seguro, compartiendo con el público, con los clubes de fans, con mi equipo, México está profundamente en mi corazón, lo quiero muchísimo”, comentó Bisbal, cuyo crecimiento es el resultado de una carrera impecable que suma más de 80 galardones, incluyendo 3 GRAMMY Latinos y 3 Premios Billboard.

Su música ha evolucionado hacia un sonido más clásico y atemporal, logrando un directo elegante donde la interpretación y la cercanía marcan el ritmo. Actualmente, el proyecto atraviesa una etapa de plenitud tras ser anfitrión en la Gala Latin GRAMMY y recibir el reconocimiento al Mejor Directo en los premios LOS40 Music Awards 2023.

Con una presencia masiva en países como España, Argentina, Chile, Colombia, Perú y Ecuador, es en México donde su impacto se consolida con fuerza al ocupar el puesto número dos en su lista de consumo mundial. Esta gira valida a un artista que, tras dos décadas de su primer GRAMMY Latino, sigue redibujando los límites del pop latino con calidad de exportación y un sonido global.

El Tour Eternos 2026 representa la culminación de un ciclo y el inicio de una nueva era para David Bisbal, reafirmando su lugar como el máximo referente del pop en español. No dejes pasar la oportunidad de ser testigo de una puesta en escena espectacular a lo largo de toda su gira por el país. Sé parte de la historia en cualquiera de sus fechas y vive una experiencia que promete quedar grabada eternamente en el corazón de todos sus seguidores.