Se unen tres grandes plumas del regional mexicano

En la Bohemia 91 del Cantoral

El jueves 25 de junio, a las 21:00 horas, Luciano Luna, América Sierra y Erika Vidrio interpretarán desde el corazón algunos de sus mayores éxitos.

La música regional mexicana vive uno de sus momentos más sólidos a nivel internacional gracias al talento de compositoras y compositores que han logrado convertir historias en himnos populares. La Bohemia 91 del Cantoral unirá a Luciano Luna, América Sierra y Erika Vidrio, tres de las voces autorales más importantes e influyentes de la industria actual que han dejado huella en generaciones de intérpretes y seguidores.

Con estilos distintos, pero con la misma pasión por escribir desde el alma, estos tres creadores compartirán algunos de sus mayores éxitos, que hoy forman parte de la banda sonora de millones de personas, el jueves 25 de junio en «la casa de los autores y compositores».

Luciano Luna

Es considerado una de las plumas más influyentes y prolíficas del regional mexicano contemporáneo. Originario de Guamúchil, Sinaloa, ha construido una carrera de casi dos décadas, durante la cual sus obras han sido difundidas por reconocidos cantantes. Su capacidad para contar historias de amor, desamor y vida cotidiana con un lenguaje cercano y profundamente emocional lo ha convertido en uno de los más solicitados de la industria, acumulando más de mil quinientas grabaciones de su inspiración.

Su catálogo incluye hits que se han convertido en referentes del regional mexicano como La mejor de todas, Entonces ¿qué somos?, Te confirmo (coautoría con Leslie Laraim Orduño), Te hubieras ido antes, Mi vicio más grande y Me sobrabas tú (las últimas tres coescritas con Joss Favela), en voces como las de Julión Álvarez, Banda El Recodo, Bronco, La Adictiva, Grupo Firme, Pepe Aguilar, Carín León, Banda ms, Yuridia, Edwin Luna, ….

Paralelamente a su faceta autoral, ha desarrollado una destacada carrera como productor musical, ámbito en el que ha obtenido tres Latin Grammy por álbumes como La gran señora, de Jenni Rivera, además de colaborar con Chiquis Rivera y Shakira, entre otros artistas.

América Sierra

Es una de las cantautoras más versátiles y exitosas surgidas del estado de Sinaloa en las últimas dos décadas. Nacida en Los Mochis, descubrió desde muy joven su pasión por escribir canciones, actividad que comenzó a desarrollar incluso antes de estudiar música formalmente.

Su nombre alcanzó proyección mundial gracias a Inténtalo (colaboración con Luciano Luna, Lina Patricia Bojórquez, Antonio Hernández, Patricia Lodero, Érick Rincón y José Sergio Zavala), con 3Ballmty y que se convirtió en un fenómeno mundial, colocándola como protagonista del movimiento sonoro del género tribal. A esta composición se suman otros hits como Por qué el amor manda (coautoría con Érick Rincón), Qué daría, Perdóname, No me vengas a decir, Mi bello ángel, Corazón de acero, Tatuado hasta los huesos y Desesperada (coescrito con Luciano Luna, Érick Rincón y Antonio Hernández).

Erika Vidrio

Es una de las compositoras más reconocidas. Originaria de Autlán de Navarro, Jalisco, ha construido una trayectoria que supera las quinientas grabaciones, convirtiéndose en una referencia obligada para quienes buscan canciones con identidad, fuerza narrativa y una profunda conexión emocional con el público.

Ha escrito éxitos que han alcanzado los primeros lugares de popularidad en México, Estados Unidos y diversos países de América Latina. Entre sus creaciones más emblemáticas destacan Fíjate que sí.