“Esto es México”: Cantares de México celebra la identidad cultural ante el mundo

Con 25 estampas en una propuesta multidisciplinaria

El espectáculo dirigido por Laura Díaz llega al Teatro Reforma

Por Arturo Arellano

En un momento en que México vuelve a colocarse en la mirada global, el espectáculo Esto es México (This is Mexico) propone una reflexión profunda sobre la identidad nacional a través del arte. La puesta en escena, creada y dirigida por Laura Díaz, reúne música, danza, historia y tradición en una experiencia que busca emocionar tanto a públicos nacionales como internacionales.

“Queremos aprovechar la exposición que tendrá nuestro país en el mundo, porque hay muchas cosas que nos definen tristemente como la violencia o la inseguridad, pero no somos eso: somos la cultura, las tradiciones y una enorme riqueza histórica”, afirmó Díaz en entrevista.

Cultura que se convierte en espectáculo

Cantares de México es un proyecto con trayectoria itinerante que ha recorrido distintas regiones del país llevando una propuesta artística accesible y emotiva “Cantares de México tiene muchos años como espectáculo itinerante, con experiencia y mucho corazón. Hemos estado en toda la República llevando esta forma tan bonita, con el lema: cuando la cultura se convierte en espectáculo”, explicó la directora.

La obra presenta 25 estampas que abarcan desde la cosmogonía maya hasta expresiones contemporáneas, incluyendo música popular, leyendas, tradiciones y figuras icónicas de la cultura mexicana.

“Es complicado elegir, porque hay tantas cosas maravillosas que contar de nuestro país. Cada temporada seleccionamos estampas con canciones, bailes y tradiciones conocidas o incluso desconocidas, para darlas a conocer”, señaló.

Un espectáculo con contexto global

En esta edición, el espectáculo incorpora elementos especiales en el contexto del Mundial de Futbol, integrando referencias culturales como el juego de pelota mesoamericano “Hay una estampa muy importante que es el juego de pelota, porque también queremos mostrar de dónde pueden surgir expresiones como el futbol desde nuestra cosmogonía”, comentó Díaz.

La propuesta, sin embargo, no está dirigida únicamente a visitantes extranjeros “No es nada más para los extranjeros, es para los mexicanos, porque necesitamos conocer nuestras raíces”, enfatizó.

Uno de los objetivos centrales del proyecto es acercar la cultura a públicos que tradicionalmente tienen menos acceso “Se dice que a los jóvenes no les gusta la cultura, pero lo que ocurre es que no tienen acceso. Cuando se las das, la aceptan y les gusta”, afirmó Díaz, recordando experiencias en comunidades donde el público respondió con entusiasmo.

La recepción ha sido positiva tanto en México como en el extranjero “Los extranjeros lloran. Hemos tenido gente de embajadas que nos pide que no dejemos de hacer el show. Es una respuesta extraordinaria”, compartió.

Arte con impacto social

Esta nueva etapa cuenta con la producción ejecutiva de la Dra. Araceli Alonso, integrando un enfoque social que busca generar comunidad y bienestar a través del arte “Es una experiencia multidisciplinaria que abre una puerta hacia aquello que nos une y nos da identidad”, se destaca en la propuesta del proyecto.

El espectáculo se presentará en el Teatro Reforma – Juan Moisés Calleja, en funciones a las 20:30 horas: Miércoles 10, jueves 11 y viernes 12 Miércoles 17, jueves 18 y viernes 19 Miércoles 24, jueves 25 y viernes 26 Boletos disponibles en Red Access.