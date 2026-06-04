Padrón de líneas telefónicas elevaría mercado negro de SIM y robo de identidad

Piden posponer fecha límite

No existe evidencia alguna de que el registro de líneas telefónicas ayude a las autoridades a combatir crímenes: experto

El registro obligatorio de líneas de teléfono celular en México, que inició en enero de 2026 y que debe finalizar este 30 de junio, con el fin de combatir el cobro de piso, extorsión, fraude, secuestro, causaría aumentos en otros delitos tales como robo de identidad y de teléfonos móviles, señalan expertos.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones dio a conocer que en México existen 144 millones 585 mil 131 líneas de teléfono celular activas, de las cuales desde el inicio del registro al 13 de mayo, sólo 48 millones, o sea 33. 19%, han sido asociadas a una Clave Única de Registro de Población (CURP).

José Flores, de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), considera que no existe evidencia alguna de que el registro de líneas telefónicas ayude a las autoridades a combatir crímenes como extorsión y secuestro.

Explicó que existe una asociación de nombre GSMA, la cual abarca a las compañías de telefonía móvil de todo el mundo y lleva años en el análisis de la relación de los registros de líneas telefónicas con la disminución de la criminalidad.

“Por el contrario, en términos de seguridad pública, lo que ocurre es un fenómeno de desplazamiento criminal. ¿Qué quiere decir esto? Que comienzan a surgir otras actividades ilícitas como mercados negros de tarjetas SIM en redes sociales, robo de teléfonos, suplantación de identidad. La delincuencia no va a utilizar líneas asociadas a su nombre”, comentó.

Agregó que más bien, este registro funciona para desanonimizar las líneas de teléfono celular y la actividad de las personas. “Le está dando a las autoridades mayor poder acerca de dónde estamos, qué hacemos, etc. Hay algunos usuarios, tales como activistas, periodistas, opositores, quienes pueden resultar mucho más afectados por esta clase de medidas”, declaró.

Registro de líneas telefónicas sin consentimiento

El pasado 18 de abril, el usuario de TikTok @davidcotidiano compartió que cuando iba a registrar su línea de teléfono móvil se dio cuenta de que ya tenía 11 líneas registradas bajo su Clave Única de Registro de Población (CURP), pero él no lo había hecho.

Detalló que en Movistar, su compañía, había 10 y en AT&T una más. Aconsejó a la gente entrar a la página de internet de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) y checar si hay algún registro hecho sin conocimiento. “Si notas algo extraño, repórtalo inmediatamente”, concluyó.

José Flores contó que una de las observaciones hechas a la convocatoria de la Comisión, reemplazo del desaparecido Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), fue cómo iba a ser el registro, el cual se lleva a cabo en centros de atención a clientes e internet.

«En ambos casos se debe hacer una verificación de identidad, en otras palabras, que la persona que está dando de alta la línea es quien dice ser. Se le conoce como prueba de vida, en persona das tu credencial de elector, tu pasaporte, el documento de identificación. De forma virtual se pide una selfie», diferenció.

Añadió que, además, se usan filtros e inteligencia artificial (IA). “Al final, la carga queda en el usuario. Debe entrar a la plataforma, y comprobar si su CURP no ha sido utilizada”, indicó.

“Es muy difícil que para la fecha límite se hayan registrado todas las líneas. Hay un sentimiento generalizado de desconfianza entre las personas. Dudas acerca de qué autoridades y bajo qué condiciones se accederá a los datos del registro. Además de qué tan efectiva puede ser esta medida para el combate a la delincuencia”.

Pide posponer o suspender fecha límite del registro

Ante la desconfianza y las dudas de la gente, el avance de menos del 50% de líneas registradas, de acuerdo con la CRT, y problemas presentados, Flores propone posponer o suspender la fecha límite del registro. «Tomémoslo con más calma, escuchemos a la gente, resolvamos estos problemas antes de proseguir con el registro», aconsejó.

En caso de que para el 30 de junio las personas no registren sus líneas de teléfono celular, la misma será suspendida el 1 de julio y no se podrá acceder a los servicios ligados al número telefónico hasta que no sea dada de alta con la Clave Única de Registro de Población.

Según la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, cada usuario puede registrar hasta 10 líneas telefónicas y en el caso de empresas no existe un máximo. Si se trata de un menor de edad, el registro deberá hacerlo la madre, el padre o tutor.

Protección de datos personales por particulares

La CRT aclaró que las compañías de telefonía están sujetas a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 20 de marzo de 2025.

En su artículo 11 establece que el tratamiento de los datos personales debe limitarse al fin previsto, en otras palabras, nada más al registro de las líneas de teléfono móvil con la CURP. Si se transfiere a terceros nacionales o extranjeros, no habrá consentimiento debido a, entre otras causas, cuestiones de seguridad.

“Las transferencias nacionales o internacionales de datos podrán llevarse a cabo sin el consentimiento de la persona titular cuando se ubiquen en alguno de los supuestos siguientes: (…) La transferencia sea necesaria o legalmente exigida para la salvaguarda de un interés público, o para la procuración o administración de justicia”, dice en la fracción 5 del artículo 36.

En caso de que se viole la protección de información personal por parte del sujeto particular, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno impondrá una multa de 200 a 320 mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), equivalente a 117.31 pesos diarios, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), es decir, de 23 mil 462 pesos a 37 millones 539 mil 200 pesos.

Por último, dicha dependencia a cargo de Raquel Buenrostro dará su fallo a partir de aspectos como la naturaleza del dato personal, del incumplimiento de esta ley y la capacidad económica del responsable.