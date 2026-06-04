Recibe el gobierno del Edomex 250 solicitudes para inversiones de alto impacto

Deben ser de forma ordenada y respetuosa con las comunidades

De concretarse, significarían una inversión de 53 mil 457 millones de pesos y la generación de 81 mil 664 posibles empleos

Metepec, Estado de México.– A siete meses de la implementación del Sistema EVIE 2.0, el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura (Sedui), ha recibido 250 solicitudes de proyectos de inversión de alto impacto que, al concretarse, significarán una inversión privada de 53 mil 457 millones de pesos y la generación de 81 mil 664 posibles empleos.

La EVIE 2.O es una plataforma digital que da seguimiento puntual y ágil a cada solicitud para obtener la Evaluación de Impacto Estatal (EVIE), documento que garantiza que la llegada de inversiones a la entidad sea ordenada, segura y respetuosa con la vida diaria de las comunidades donde se establecen.

Claudia Moguel Cruz, Directora General de la Comisión de Impacto Estatal (Coime), destacó que este sistema digital optimiza la recepción de los requisitos para tramitar la EVIE y al mismo tiempo da transparencia al proceso y certeza jurídica a los inversionistas.

Los trámites iniciados a través de la EVIE 2.0 pertenecen a sectores clave que integran importantes cadenas de valor como los centros logísticos, el suministro de hidrocarburos, la industria, el minero, la vivienda, entre otros.

Bajo la coordinación de la Coime, esta herramienta garantiza que la emisión de cada EVIE sea el resultado de la suma de las evaluaciones técnicas en materia de impacto urbano, ambiental, movilidad, protección civil e hídrica, emitidas por cinco dependencias estatales para que cada proyecto cumpla la normatividad y tenga un impacto positivo en el entorno local.

Asesorías especializadas en anticorrupción a servidores públicos

Con el propósito de incentivar la cultura de la legalidad, el Gobierno del Estado del Estado de México, a través de la Secretaría del Trabajo y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de México y Municipios, realizaron una jornada de pláticas para fomentar la integridad y la transparencia en el servicio público.

Durante el encuentro, ambas instituciones acordaron establecer mecanismos de colaboración para llevar a cabo asesorías especializadas en materia anticorrupción dirigidas a las personas servidoras públicas adscritas a la Dirección General de Inspección e Inclusión Laboral para ampliar sus capacidades y contribuir a la construcción de instituciones más transparentes y eficientes.

Norberto Morales Poblete, Secretario del Trabajo, destacó que el combate a la corrupción debe asumirse como un compromiso permanente con la ciudadanía y con el fortalecimiento de la confianza en las instituciones públicas.

“Estoy convencido de que la mejor forma de combatir la corrupción es mediante la prevención, la capacitación y el fortalecimiento de una verdadera cultura de legalidad dentro del servicio público”, afirmó Morales Poblete.

Además, señaló que quienes integran la dependencia tienen la responsabilidad de actuar con honestidad, transparencia y absoluto apego a la ley, ya que sus acciones impactan directamente en la vida de las y los trabajadores mexiquenses, así como en las empresas y sectores productivos de la entidad.

Con estas acciones, el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez refrenda su compromiso de promover un servicio público honesto, transparente y orientado a responder con eficiencia y responsabilidad las necesidades de la población.