Entregan más de 314 mil kits de menstruación digna a adolescentes

En 2026 ha realizado 31 mil 113 acciones de orientación

Toluca, Estado de México.– Como parte de las acciones para garantizar el acceso a productos de higiene menstrual y contribuir al bienestar de niñas y adolescentes, el Gobierno del Estado de México ha entregado, en lo que va de 2026, un total de 314 mil 593 kits de menstruación digna y realizó 31 mil 113 actividades de orientación sobre este proceso biológico.

Celina Castañeda de la Lanza, Secretaria de Salud estatal, informó que estos apoyos fueron distribuidos principalmente entre población adolescente de diversas instituciones educativas, con el propósito de facilitar el acceso a insumos básicos de higiene menstrual y generar información que contribuya a eliminar estigmas en torno al tema.

Señaló que los kits incluyen toallas sanitarias biodegradables, toallas húmedas para higiene íntima, material informativo y una bolsa para su resguardo.

Además, a través de la Subdirección de Prevención y Control de Enfermedades del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), también se llevaron a cabo dos mil 223 pláticas y talleres educativos dirigidos a niñas, adolescentes, familias y comunidades, con el objetivo de fomentar una adecuada higiene menstrual y generar espacios de información y acompañamiento.

Estas acciones permiten acercar productos de gestión menstrual y brindar herramientas para que niñas y adolescentes vivan este proceso de manera informada, segura y libre de prejuicios, al contribuir a su bienestar físico, emocional y social.

Con ello, el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez reafirma su compromiso con la salud de las mujeres mexiquenses y con la construcción de entornos más informados, incluyentes y libres de estigmas.