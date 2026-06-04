Inclán aclara: “No estoy jodido” y descarta estar en bancarrota

Ataja versiones que lo pintaban en la ruina

El consagrado comediante asegura que vive tranquilo, protegido por Televisa y con trabajo en el musical “Perfume de Gardenia”

Por Jose Luis Montañez

El primer actor Rafael Inclán salió al paso de versiones que lo pintaban en la ruina económica y dejó claro que su realidad es muy distinta: “No estoy jodido… pero sí me veo como jodido”, bromeó fiel a su estilo. A sus 83 años, el consagrado comediante asegura que vive tranquilo, protegido por Televisa y con trabajo vigente en el musical “Perfume de Gardenia”.

Frente a las cámaras, Inclán reconoció que alguna queja suya pudo haber detonado los rumores sobre una supuesta bancarrota. “A lo mejor yo dije, me quejé tantito para azotarme, ¿no? Y de ahí se desató”, admitió con humor. Sin embargo, fue tajante al describir su situación actual: “Bendito Dios, Televisa me ha protegido hace varios años, que tengo una exclusiva. No muy grande, eh, que me oigan, pero siempre”.

El actor detalló que la empresa le otorga un apoyo fijo: “Televisa me tiene una lana mensual, se les agradece. No es una locura, pero es una lana mensual, ¿no? Entonces, Televisa de alguna forma ha protegido a ciertos ancianos. Qué bueno que soy yo uno de ellos”. Entre risas, remató: “Y no estoy jodido… pero sí me veo como jodido”.

Rechaza apoyos del bienestar y celebra la Casa del Actor

Al ser cuestionado sobre si, como Carlos Bonavides, ha pedido apoyos del Bienestar, Rafael Inclán reaccionó con ironía: “Perdón, me estás ofendiendo”. Cuando el reportero le recordó la pensión para adultos mayores, respondió en tono de chanza: “¿Y por qué tiene esa cara? Debe estar más feliz si lo tienen en el Bienestar. Ahora, si quieren tenerme en el Bienestar, pasen al depa”.

Sobre la posibilidad de ir a vivir a la Casa del Actor, Inclán no dudó en elogiarla: “Ojalá. Ustedes no saben qué belleza es la Casa del Actor. Se lo recomiendo a todos los actores ancianos que no tienen dinero”. El intérprete dejó claro que, aunque se burla de sí mismo, su realidad está lejos de la precariedad extrema que se le ha adjudicado.

Una vida en los escenarios

Nacido en Mérida, Yucatán, el 22 de febrero de 1941, Rafael Jiménez Inclán se convirtió en una de las figuras clave del llamado cine de ficheras en los años setenta y ochenta, además de consolidarse como rostro habitual del teatro y la televisión mexicana. Con más de medio siglo de trayectoria, ha actuado en cine, telenovelas, teatro y programas de televisión, ganando incluso el Ariel a Mejor Actor por su trabajo en “Nicotina”.

Entre sus trabajos más reconocidos en televisión se encuentran telenovelas como “Clase 406”, “Alma de hierro”, “Mi corazón es tuyo”, “Cachito de cielo” y “Código postal”, mientras que en cine ha brillado en títulos como “El coronel no tiene quien le escriba”, “La leyenda de la Nahuala”, “La leyenda de la Llorona” y “La leyenda de las momias de Guanajuato”. Esta mezcla de comedia popular y personajes entrañables lo ha colocado como uno de los comediantes más queridos del país.

Sigue en escena con “Perfume de Gardenia”

Lejos de retirarse, Rafael Inclán se mantiene activo y forma parte del elenco estelar de la nueva temporada del musical “Perfume de Gardenia”, que reúne a un elenco “espectacular” en el Teatro San Rafael, en la Ciudad de México. La producción, encabezada por figuras como Aracely Arámbula, David Zepeda y William Levy, destaca a Inclán como uno de los comediantes más consagrados de México.

El propio actor bromea con su energía para seguir en los escenarios “Pues como para pelear, no, pero para hacerles la que sigue de ala. Y ahí me dicen cómo ando”, responde, entre risas. Entre chascarrillos y sinceridad, Rafael Inclán deja un mensaje claro: No está en bancarrota, sigue trabajando y disfruta de una vejez digna, protegida y en contacto con el público que lo convirtió en leyenda.