Campaña de ultraderecha contra la transformación en México: CSP

Agradece respaldo de AMLO

Existe el propósito de influir en los procesos electorales de ambos países, señala

En el marco delas acciones de autoridades estadounidenses contra políticos mexicanos y la campaña que, dijo, se ha desplegado en medios de comunicación y redes sociales contra su administración, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo agradeció el respaldo que le expresó el ex presidente Andrés Manuel López Obrador.

Coincidió con su planteamiento de que existen sectores de la ultraderecha en Estados Unidos y México que buscan debilitar a la llamada Cuarta Transformación mediante acusaciones contra su movimiento y su gobierno.

“Lo que dicen es ‘narcopartido, narcogobierno’. Tomando esto que viene, desde mi punto de vista, de los sectores más de derecha, de la ultraderecha en Estados Unidos, vinculados con una parte del gobierno”, afirmó.

Señaló que detrás de esa narrativa existe el propósito de influir en los procesos electorales de ambos países y cuestionó que se pretenda asumir como ciertas las acusaciones formuladas por autoridades extranjeras sin que existan investigaciones concluidas en México.

Como parte de su argumentación, presentó una relación de líderes criminales detenidos durante el sexenio de López Obrador y recordó que cientos de integrantes de organizaciones delictivas fueron capturados entre 2019 y 2024. “Si hubiera habido una colusión, pues entonces, ¿por qué se les detiene?”, cuestionó. También destacó que varios de esos objetivos fueron extraditados a Estados Unidos.

Sheinbaum Pardo señaló que comparte la interpretación de López Obrador respecto a que algunos funcionarios estadounidenses buscan fortalecer a la oposición mexicana. Al referirse a la carta, destacó el pasaje en el que el ex mandatario plantea que el actual Donald Trump es distinto al que gobernó durante su primer mandato.

“Lo más increíble es que dice: ‘No es lo mismo el presidente Trump que yo conocí al que veo ahora’”, comentó. Añadió que coincide con la explicación de López Obrador de que ese cambio responde a la influencia de “sus falsos amigos y consejeros internos”.

No obstante, sostuvo que en sus conversaciones telefónicas con Trump ha encontrado una actitud respetuosa. “Cada vez que hablamos por teléfono, y hemos hablado muchísimas veces, ha sido muy respetuoso”, dijo, y agradeció al republicano las expresiones positivas que ha tenido sobre ella. Recordó además que, durante la firma del T-MEC, el entonces presidente estadounidense reconoció públicamente la contribución de los trabajadores mexicanos al desarrollo de Estados Unidos.

Rechazó las versiones sobre una supuesta ruptura con AMLO

La mandataria rechazó las versiones sobre una supuesta ruptura con López Obrador y calificó de “misóginos” los señalamientos de quienes afirman que ella no gobierna y que el ex presidente continúa tomando las decisiones desde Palenque.

“¿Qué quisieran los adversarios? Pues que nos separáramos, que hubiera una ruptura al interior de nuestro movimiento. Yo luché con López Obrador años, años, años. En campaña dije: ‘Que siga la transformación’. ¿Y luego llego aquí y digo: ‘No, López Obrador no’? Pues ¿cómo creen?”, expresó.

También arremetió contra figuras de la oposición y del empresariado que han cuestionado a su gobierno. Mencionó, entre otros, al empresario Ricardo Salinas Pliego y sostuvo que quienes promueven estas críticas “no están con el pueblo”, pues, afirmó, en el fondo son “racistas”. Asimismo, vinculó a diversos actores de la derecha mexicana con corrientes de ultraderecha en Estados Unidos, América Latina y España, a las que acusó de impulsar campañas para desacreditar a su administración y al movimiento que encabeza.

La Presidenta llamó a la población, incluso a quienes no coinciden con su gobierno, a defender la soberanía nacional y a informarse directamente frente a lo que consideró campañas de desprestigio. “Piensen en México”, pidió. Sostuvo que el debate actual trasciende coyunturas políticas y tiene que ver con quién decide el rumbo del país: “¿Quién gobierna en México? ¿Las instituciones extranjeras o las instituciones mexicanas?”.

Habrá 4 mil 208 canchas del Mundial Social en todo el país

En otro tema, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que el objetivo del Mundial Social es aprovechar la justa mundialista para fortalecer la actividad deportiva, por ello, en coordinación, las dependencias del Gobierno de México y las entidades construirán y rehabilitarán cerca de 4 mil 208 canchas en todo el país, las cuales pueden ser consultadas en la página https://www.mundialsocial.gob.mx/

“Estamos a una semana del inicio del Mundial y la verdad es que se han hecho muchísimas actividades. De lo que nos interesa mucho a nosotros, además de apoyar a la Selección, que es que el Mundial no solamente sean los partidos que va a haber en México y ya se vaya, sino aprovechar el Mundial para fortalecer la actividad deportiva, particularmente el futbol, desde los lugares más alejados hasta las grandes ciudades. Y que las actividades sociales que hemos hecho alrededor del futbol se queden. Y que las niñas y los niños desde distintos lugares del país sean las canteras de los equipos de futbol profesionales y de la Selección, mujeres y hombres”, puntualizó en la conferencia matutina.

La coordinadora de los Trabajos del Gobierno Federal para el Mundial 2026, Gabriela Cuevas Barrón, informó que para recibir la Copa Mundial de la FIFA 2026 se aceleraron los procesos para permisos, emisión de visas para jugadores, árbitros, árbitras, directivos y directivas de FIFA, trámites de ingreso, implementación del Sistema Migratorio Biométrico que ya se aplica en 40 nacionalidades, se implementa el Plan Kukulcán para temas de seguridad, la Profeco supervisa la colocación de boletos de la FIFA, el INPI trabaja sobre derechos comerciales, además se donará la licencia a artesanos y artesanas para realizar productos conmemorativos de la justa deportiva.

“Hay mucha provocación» del CNTE, reitera CSP Ante los hechos violentos en el marco de las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo insistió en que “hay mucha provocación. Los extremos se juntan”.

La mandataria dijo que en los “regímenes anteriores esto ni salía en los medios, no hacían un escándalo, y (ahora) quienes hacen estos destrozos, pienso que están provocando”.

Al mismo tiempo, añadió, “hay un discurso de la ultraderecha mexicana que dice, hay que actuar contra el régimen. Entonces, pues están haciendo un juego a la ultraderecha, si no es que son lo mismo”.

¿Qué quieren?, se preguntó, “pues que haya represión y no va a haber”.