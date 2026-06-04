Comerciantes urgen a regular plantones y bloqueos en México

Demandan reglas para manifestantes

Descontento social y la tensión económica en la capital del país han alcanzado un punto crítico

Los bloqueos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la Ciudad de México y varios estados generan a comerciantes una pérdida económica que supera los 405 millones de pesos por día, por lo que exigieron reglas claras ante bloqueos y sumarse a la mesa de negociación.

El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), Octavio de la Torre, dijo que el descontento social y la tensión económica en la capital del país han alcanzado un punto crítico. “El derecho de unos no puede estar por encima de todos”.

El líder de la agrupación se pronunció porque se mantenga el diálogo entre el gobierno y la CNTE, ya que es lamentable que haya bloqueos recurrentes en la capital mexicana. A lo que recordó: en el extranjero conocen a la capital del país como “La borracha”, porque “siempre está tomada”.

El líder empresarial exigió a las autoridades que regulen las manifestaciones y bloqueos, argumentando que el impacto de estas movilizaciones ya no solo afecta la economía local, sino que está fracturando el tejido social y polarizando a la población.

“El vandalismo no da buena imagen al país” a unos días de que arranque el evento de la Copa de Futbol Mundial 2026, advirtieron los empresarios, en especial lo que se encuentran en el primer cuadro de la Ciudad de México.

De acuerdo con datos de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de la Ciudad de México, este plantón de la CNTE provoca pérdidas estimadas en más de 400 millones de pesos diarios.

En conferencia de prensa, el líder empresarial dijo que el derecho de la libre expresión está consagrado en la Constitución, no obstante se deben cuidar los espacios públicos y los símbolos que representan oportunidades para el país.

El presidente del sector comercio hizo un enérgico llamado al respeto mutuo, la empatía y la responsabilidad. “Así como ustedes tienen el derecho a manifestarse, también nosotros tenemos el derecho a trabajar, a circular y a generar economía, que es la que mantiene a este país”.

Esta situación afecta directamente el suministro y la logística de más de 4,000 comercios establecidos, al impactar principalmente a los negocios familiares que carecen de los colchones financieros o los accesos al crédito que poseen las grandes corporaciones.

El estrés financiero ya detonó que un grupo de comerciantes se manifestara el día de ayer a las afueras de Palacio Nacional para exigir que se les permita vender.

Al no encontrarse soluciones permanentes, se advierte el riesgo de un fenómeno de polarización donde los ciudadanos que sostienen el día a día de la economía local se vean obligados a utilizar las mismas vías de protesta para ser escuchados

“Somos solidarios con la causa, pero que esa causa no impacte al otro ciudadano. Lo que estamos haciendo es generar un descontento social que se refleja directamente en los bolsillos de quienes menos tienen”, resaltó Octavio de la Torre.

Sigue el paro de la CNTE

Por su parte, etegrantes de la CNTE irrumpieron el miércoles en las oficinas de la Secretaría de Educación Pública (SEP) ubicadas en avenida Universidad, donde intentaron tirar la puerta principal y rompieron vidrios.

Los inconformes insisten en su exigencia de sostener una mesa de trabajo con la presidenta Claudia Sheinbaum, quien dijo que no caerá en una “provocación de una represión” contra las protestas del magisterio disidente.

Filiberto Frausto, secretario general de la Sección 34 de Zacatecas, dijo que la petición para una reunión con la mandataria federal “no es un capricho, es una necesidad”. Consideró que los funcionarios de Gobernación, Educación y el ISSSTE “no han tenido la capacidad para resolver” sus exigencias.

“Si la presidenta continúa con el rechazo a entablar una mesa de trabajo con la Comisión Nacional Única de Negociación de la CNTE, entonces no habrá más qué discutir, no habrá más qué decir en esa mesa“, dijo en un mensaje antes de ingresar a la Secretaría de Gobernación.

Tercer día de bloqueos y manifestaciones

El magisterio disidente se movilizó nuevamente en al menos tres puntos de la Ciudad de México, como parte de una nueva jornada de protestas. Los manifestantes protestaron en las inmediaciones de la Segob, por lo que se cerró la circulación en Abraham González, General Prim, Atenas y Bucareli.

Los docentes también bloquearon avenida Universidad, entre Circuito Interior y Eje 8 Sur, en la alcaldía Benito Juárez, a la altura del edificio de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Lo que empezó en una protesta pacífica terminó con integrantes del magisterio, en su mayoría de la sección 9, realizando pintas, rompiendo cristales e inclusive ingresando al inmueble.