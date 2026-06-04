Un refugio para escapar del fútbolEspectáculos jueves 4, Jun 2026
- Lifetime Presenta Especial De Navidad
- En junio ofrecerá programación especial con sus más queridas películas navideñas, llenando la pantalla de romance, comedia y espíritu festivo, ideal para quienes prefieren cambiar los estadios y goles por chimeneas, historias de amor y la magia de Santa.
LIFETIME presenta una propuesta diferente para vivir junio desde otro lugar, convirtiéndose en el refugio perfecto para quienes buscan desconectarse de la fiebre futbolera y disfrutar de contenidos cálidos, emotivos y llenos de nostalgia. En junio, la señal encenderá la temporada navideña antes de tiempo con una programación especial que incluirá las queridas Lifetime Christmas Movies todos los días y durante todo el día.
Entre los especiales destacados estará “Sofá, Manta y Santa”, el ciclo de los lunes pensado para disfrutar desde casa con películas como “Buscando a la Señora Claus” (Finding Mrs. Claus), “Un Príncipe Para la Navidad” (Royally Yours This Christmas), “El Consejero de Navidad” (The Christmas Consultant), “Última Oportunidad en Navidad” (Take A Chance At Christmas), “El Reemplazante de Santa” (Santa Switch), “Santa Casamentero” (Matchmaker Santa), “El Desfile de Navidad” (The Christmas Parade), “El Espíritu de las Fiestas” (A Priceless Christmas), “Hotel Navidad” (Christmas Hotel), “Propósito de Navidad” (A Christmas Wish) y “El Regalo de Navidad” (The Christmas Gift), entre muchas otras historias llenas de romance y espíritu festivo.
Los miércoles llegará “Navidad Te Empareja”, una selección de películas centradas en reencuentros, segundas oportunidades y romances inesperados, con títulos como, “Navidad a la Medida” (Well Suited For Christmas), “Un Reencuentro Navideño” (Long Lost Christmas), “Temporada de Amor” (Seasons of Love), “El Vuelo Antes de Navidad” (The Flight Before Christmas), “Una Navidad Inesperada” (Wrapped Up In Christmas), “Navidad con mi Ex” (Christmas In Mississippi), “Cuatro Navidades y un Amor” (Four Christmases and a Wedding), “Reservación Para Navidad” (Christmas Reservations) y “Sintonía Navideña” (Radio Christmas), entre muchas otras románticas películas de navidad.
Además, todos los sábados de junio en horario prime time, LIFETIME estrenará películas especialmente seleccionadas para continuar con esta celebración navideña anticipada. El sábado 6 de junio será el turno de “Cómo Enamorarse en Navidad” (How to Fall in Love by Christmas), protagonizada por la actriz Teri Hatcher (Desperate Housewives, Lois & Clark: The New Adventures of Superman), quien interpreta a una exitosa empresaria del mundo lifestyle que deberá escribir sobre cómo enamorarse antes de Navidad mientras enfrenta sus propios sentimientos junto a un encantador fotógrafo.
El sábado 13 llegará “Viñedo Navideño” (A Vineyard Christmas), centrada en una conductora de streaming especializada en vinos que regresa a su pueblo natal para grabar un especial de fiestas y termina trabajando con el encantador y obstinado dueño de una bodega en su pueblo natal. Luego, el sábado 20, será el turno de “Un Suéter para Navidad” (Christmas on the Alpaca Farm), sobre una joven diseñadora que encuentra inspiración —y una inesperada conexión romántica— en una granja de alpacas. Finalmente, el sábado 27, “Aviones, Trenes y Árboles de Navidad” (Planes, Trains and Christmas Trees) cerrará el mes con la historia de dos desconocidos que quedan varados en un pequeño pueblo durante vísperas navideñas.
PROGRAMACIÓN ESPECIAL
EN JUNIO
ESPECIAL SOFÁ, MANTA Y SANTA
TODOS LOS LUNES
20:20 HS MEX / 19:20 HS COL / 20:20 HS CHI / 21:20 HS ARG
ESPECIAL NAVIDAD TE EMPAREJA
TODOS LOS MIÉRCOLES
20:20 HS MEX / 19:20 HS COL / 20:20 HS CHI / 21:20 HS ARG
LIFETIME CHRISTMAS MOVIES
TODOS LOS SÁBADOS
22:00 HS. MEX / 21:00 HS. COL / 22:00 HS. CHI / 23:00 HS. ARG
SINOPSIS
ESPECIAL SOFÁ, MANTA Y SANTA
TODOS LOS LUNES
20:20 HS MEX / 19:20 HS COL / 20:20 HS CHI / 21:20 HS ARG
LUNES 8 DE JUNIO
UN PRÍNCIPE PARA LA NAVIDAD (ROYALLY YOURS. THIS CHRISTMAS)
Sin quererlo, una madre soltera y ama de llaves de un prestigioso hotel, es confundida por una acaudalada huésped por el Príncipe de Génova. Juntos disfrutan de la magia navideña, hasta que alguien revela su verdadera identidad y ella se arriesga a perder su reputación, su empleo y su nuevo amor.
LUNES 15 DE JUNIO
ÚLTIMA OPORTUNIDAD EN NAVIDAD (TAKE A CHANCE AT CHRISTMAS)
Cuando su hijo de diez años le ruega por una fiesta navideña, una ejecutiva de marketing divorciada y apasionada por su trabajo cree que es demasiado complicado. Pero su hijo no se rinde y recurre a un experto en cumplir deseos: el Santa del centro comercial. ¿Podrá ayudarlo?
LUNES 22 DE JUNIO
EL REEMPLAZANTE DE SANTA (THE SANTA SWITCH)
Dan Ryebeck, desempleado y enfrentando un divorcio, intenta recuperar a su familia durante la Navidad. Cuando Kris Kringle lo visita y lo convierte en el nuevo Santa Claus, Dan debe aprender sobre el verdadero espíritu navideño mientras intenta cumplir los deseos de todos sin perder lo que realmente importa.
LUNES 22 DE JUNIO
EL DESFILE DE NAVIDAD (THE CHRISTMAS PARADE)
Hailee es una famosa presentadora de un programa de entrevistas. Su espíritu navideño queda por los suelos cuando descubre a su prometido engañándola al aire. Tras un accidente, se ve obligada a hacer servicio comunitario y termina recuperando el amor por la Navidad de la mano de su salvador.
ESPECIAL NAVIDAD TE EMPAREJA
TODOS LOS MIÉRCOLES
20:20 HS MEX / 19:20 HS COL / 20:20 HS CHI / 21:20 HS ARG
MIÉRCOLES 10 DE JUNIO
EL REGALO DE NAVIDAD (THE CHRISTMAS GIFT)
Megan quiere encontrar a la persona que cambió su vida a los 10 años, cuando recibió un regalo anónimo de navidad.
MIÉRCOLES 17 DE JUNIO
EL VUELO ANTES DE NAVIDAD (THE FLIGHT BEFORE CHRISTMAS)
Michael va camino a pedirle matrimonio a su novia, pero en el vuelo conoce a Stephanie, quien vuelve a casa tras romper son su novio.
MIÉRCOLES 24 DE JUNIO
UNA NAVIDAD INESPERADA (WRAPPED UP IN CHRISTMAS)
Heather odia la navidad porque su rol como administradora de las tiendas del centro comercial la convierte en el Grinch al que todos odian. Pero este año, su sobrina de 8 años le pide al Papá Noel del shopping que le consiga un novio. ¿Podrá surgir el amor entre Santa Claus y el Grinch?
LIFETIME CHRISTMAS MOVIES
TODOS LOS SABADOS
22:00 HS. MEX / 21:00 HS. COL / 22:00 HS. CHI / 23:00 HS. ARG
SÁBADO 6 DE JUNIO
CÓMO ENAMORARSE EN NAVIDAD (HOW TO FALL IN LOVE BY CHRISTMAS)
Nora Winters escribe una columna sobre sus esfuerzos por enamorarse antes de Navidad. Con la ayuda de un atractivo fotógrafo, descubrirá que buscar el amor durante las fiestas puede tener más de una sorpresa.
SÁBADO 13 DE JUNIO
VIÑEDO NAVIDEÑO (A VINEYARD CHRISTMAS)
Heather quiere grabar el episodio navideño perfecto de su programa “Lectura entre viñedos”, pero todo se complica cuando debe trabajar junto a Rudy, el encantador y obstinado dueño de una bodega en su pueblo natal.
SÁBADO 20 DE JUNIO
UN SUÉTER PARA NAVIDAD (CHRISTMAS ON THE ALPACA FARM)
Jess sueña con triunfar con su línea de tejidos de lujo y encuentra la inspiración —y quizás algo más— junto a Andrew, un padre soltero dueño de una granja de alpacas.
SÁBADO 27 DE JUNIO
AVIONES, TRENES Y ÁRBOLES DE NAVIDAD (PLANES, TRAINS AND CHRISTMAS TREES)
Una organizadora de eventos y un agente deportivo deberán unir fuerzas para regresar a casa luego de que su vuelo se retrase en víspera de Navidad.