La inclusión comienza con entornos accesibles: especialistas en la UAEMéx

La Secretaría de Igualdad Sustantiva y Cuidados realizó el Panel “Accesibilidad universal para avanzar en la inclusión”

Toluca, Méx.- Con el objetivo de promover espacios de reflexión y diálogo sobre la importancia de garantizar un acceso pleno, equitativo y autónomo a los ámbitos educativo, físico, digital y social para todas las personas, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), a través de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Cuidados, realizó el Panel “Accesibilidad universal para avanzar en la inclusión”.

Durante la actividad, desarrollada en el Gimnasio Universitario “Lic. Adolfo López Mateos”, la secretaria de Igualdad Sustantiva y Cuidados, Norma Baca Tavira, destacó que la accesibilidad universal surge de la relación entre las personas y su entorno, por lo que implica reconocer la diversidad de la comunidad y evaluar si los espacios, servicios, información y actividades permiten una participación efectiva en igualdad de condiciones.

La servidora universitaria señaló que, desde una perspectiva de cuidados, la institución debe identificar las condiciones que pueden limitar el desarrollo de quienes integran su comunidad y responder mediante apoyos oportunos, información comprensible y prácticas institucionales sensibles a las distintas realidades y contextos.

Asimismo, subrayó que, debido a la amplia presencia regional de la UAEMéx, resulta indispensable adoptar un enfoque territorial que permita organizar servicios, actividades e información a partir de las condiciones reales en las que las personas acceden, permanecen y participan en la vida universitaria, favoreciendo así una accesibilidad efectiva.

Baca Tavira afirmó que la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Cuidados refrenda su compromiso de impulsar una universidad donde la accesibilidad forme parte integral de la cultura del cuidado y se traduzca en condiciones reales para el ejercicio de derechos, la participación y el sentido de pertenencia.

Bajo la moderación de Alejandra Flores Guzmán, las panelistas Angélica Lucía Damián Bernal, Juana Martínez Reséndiz y Yessica Carrillo Vargas reflexionaron sobre los retos para transitar de una inclusión simulada a una inclusión efectiva.

En este sentido, destacaron la necesidad de concebir la accesibilidad de manera transversal, eliminar barreras actitudinales y sociales, incorporar criterios de accesibilidad desde el diseño de los espacios y fortalecer una perspectiva basada en los derechos humanos y la justicia social.

Las especialistas también analizaron las responsabilidades de las instituciones de educación superior para construir entornos más equitativos e inclusivos.

Entre los principales desafíos señalaron la necesidad de erradicar visiones peyorativas sobre la discapacidad, reconocer las diversas formas de violencia que enfrentan las poblaciones históricamente invisibilizadas y asumir la responsabilidad ética, social y jurídica de promover transformaciones que garanticen una participación plena para todas las personas.

En el evento participaron integrantes de la comunidad universitaria, representantes de organizaciones civiles y la directora de Inclusión, Monzeisela García Ramos. Durante su intervención, la coordinadora de la Especialidad en Accesibilidad Universal de la UAEMéx, Eska Elena Solano Meneses, afirmó que la accesibilidad universal constituye una exigencia de los derechos humanos y de la justicia social, por lo que debe asumirse como un compromiso colectivo orientado a la construcción de entornos que reconozcan y valoren la diversidad humana.