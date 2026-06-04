Talento auriverde conquistó 62 medallas en Campeonatos Nacionales Universitarios ANUIES 2026

Toluca, Méx. La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) cerró con una destacada actuación su participación en los Campeonatos Nacionales Universitarios ANUIES 2026, al conquistar un total de 62 medallas: 16 de oro, 19 de plata y 27 de bronce, consolidándose como una de las instituciones con mayor protagonismo en la máxima justa del deporte universitario nacional.

En esta segunda edición de los Campeonatos Nacionales Universitarios ANUIES participaron más de 16 mil atletas y entrenadores provenientes de 220 instituciones de educación superior del país, quienes compitieron en 32 disciplinas deportivas.

La Autónoma mexiquense tuvo representación en 26 deportes y fue, además, una de las nueve sedes que albergaron las competencias a lo largo del territorio nacional.

Las preseas auriverdes fueron obtenidas en disciplinas como boxeo universitario, atletismo, frontón, bádminton, natación, judo, futbol asociación, futbol rápido, porras y animación, ajedrez, gimnasia aeróbica, kickboxing, luchas asociadas y pádel, reflejo del talento, disciplina y compromiso de las y los deportistas universitarios.

El éxito de los deportistas verde y oro contó con el respaldo de un equipo multidisciplinario integrado por personal médico, nutriólogos, psicólogos y trabajadores administrativos, quienes contribuyeron al bienestar físico y emocional de las y los atletas durante toda la justa.

Con estos resultados, la Universidad Autónoma del Estado de México concluye su participación en los Campeonatos Nacionales Universitarios ANUIES 2026, reafirmando su compromiso con la formación integral de sus estudiantes y el fortalecimiento del deporte universitario de alto rendimiento.