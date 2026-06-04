El Trump visto por AMLO: “un presidente totalmente manipulado”

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

Lo primero que hay que aclarar es que una carta es la expresión, convicción absolutamente personal de quién la escribe.

Y más, si es para hacerla pública.

Por eso, la carta de Andrés Manuel López Obrador a Donald Trump no tiene desperdicio.

No tiene desperdicio ni en lo que se desprende de su texto, ni en su circunstancia.

De entrada, al hacerla pública a través de sus redes sociales, AMLO deja ver el enfado hacia su subordinada, la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien en los hechos con esta carta le dice:

“… a ver, hazte a un lado, ¿qué no ves que no eres clara, que no te entienden?, y qué, lo que hay que decir, es:

1.- Que a Donald Trump lo tripulan, gobiernan, le ordenan “con mayor frecuencia -en la toma de decisiones- sus inexpertos, resentidos y fanáticos consejeros, que no son precisamente hombres de Estado… sus falsos amigos y consejeros internos y del exterior que lo han estado embarcando en viles y siniestras aventuras (¿critica las acciones de Trump en Irán? ¿Palestina? ¿Venezuela? ¿Cuba?); las rémoras que lo rodean y azuzan (al interior de La Casa Blanca, y que únicamente son, paleros, manipuladores, caciquillos, vividores, ladrones, polizontes, tinterillos, especuladores, filibusteros, potentados, trepadores o malvados”;

2.- Y que, entonces, la embestida de su gobierno contra el gobierno de México, en la que usa prácticas intervencionistas nada escrupulosas bajo el pretexto del combate a la migración y al narcoterrorismo es en realidad un asunto de carácter político y electoral de algunos de sus funcionarios que así traman debilitar a Morena y fortalecer a la oposición de derecha en México con la idea de volver a disponer de un gobierno entreguista, corrupto, mafioso y cruel y, por lo mismo, vulnerable, subordinado y fiel a sus designios intervencionistas, y que además, confían en que podrán engañar de nuevo a muchos ciudadanos estadounidenses con la táctica propagandística hitleriana de repetir y repetir mentiras, con miras a las próximas elecciones de noviembre, para seguir culpando a México de todos y cada uno de sus males.

3.- Que al aplicar, el gobierno de Trump, el concepto de narcoterrorismo como “una supuesta amenaza para la seguridad de Estados Unidos, se atribuye la licencia para secuestrar, cazar y ajusticiar de manera extraterritorial a cualquier persona sin pruebas, juicio o sentencia alguna… es como la “ley fuga” o el “mátalos en caliente”, la más abominable violación a los derechos humanos” (más directo no hay para calificar a Trump como violador de Derechos Humanos).

4.- Y finalmente, ALMO ve a Trump como “una persona a la que le interesa más la historia que el cargo y no le gustaría ser recordado como responsable de una crisis económica y de bienestar social que además causará la pérdida de elecciones a su partido y, sobre todo, el ser identificado como un mandatario atrabancado que se peleó con casi todo el mundo, incluido el Papa y hasta con sus vecinos de Canadá y México”.

En fin, una carta llena de consideraciones que, seguramente, serán analizadas por Marco Rubio, el poderoso secretario de Estado y que es, sin duda, el más cercano e influyente ante Trump.

Para concretar, nuestra conclusión es:

AMLO afirma que no existen cargos reales de vinculaciones con cárteles en caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya ; el senador Enrique Inzunza y demás implicados en denuncia de EU y ahora la que viene contra los gobernadores Alfonso Durazo y Américo Villarreal , de Sonora y Tamaulipas.

afirma que no existen cargos reales de vinculaciones con cárteles en caso del gobernador de Sinaloa, ; el senador y demás implicados en denuncia de EU y ahora la que viene contra los gobernadores y , de Sonora y Tamaulipas. Y que ahora resulta, según él, que las denuncias por vinculaciones al narco contra Rocha Moya, Inzunza y otros morenos, son en realidad una campaña de ultras cercanos a Trump para ir contra Morena y la 4T e intentar que así regresen los conservadores entreguistas al gobierno en México.

y otros morenos, son en realidad una campaña de ultras cercanos a para ir contra Morena y la 4T e intentar que así regresen los conservadores entreguistas al gobierno en México. O sea, ¿que todo lo que ha hecho el presidente Trump -denunciar desde su toma de posesión que en México existe un narcogobierno, que la apertura de Nicolás Maduro por ser cabeza del Cártel de Los Soles, que los ataques a narcobarcos en El Caribe y el Pacífico, que la operación conjunta contra El Mencho , que declarar a cárteles mexicanos como narcoterroristas y la integración del Escudo de las Américas para combatir a narcos en el continente- es una argucia para ir contra la 4T?

-denunciar desde su toma de posesión que en México existe un narcogobierno, que la apertura de por ser cabeza del Cártel de Los Soles, que los ataques a narcobarcos en El Caribe y el Pacífico, que la operación conjunta contra , que declarar a cárteles mexicanos como narcoterroristas y la integración del Escudo de las Américas para combatir a narcos en el continente- es una argucia para ir contra la 4T? ¿Neta?

¿Cómo lo ve usted?

Trump, comprometido con la democracia: Rubio y Landau

Marco Rubio, secretario de Estado de Trump, compareció estos días ante el Senado de EU donde dijo que su gobierno “está comprometido con la protección de la democracia colombiana”.

El tema fue retomado en redes sociales por su subsecretario Christopher Landau, ex embajador de EU en México, quien en, “un se los digo a los colombianos para que lo entiendan los demás”, les recordó que “una visa estadounidense es un privilegio, no un derecho, y que la denegación y revocación de visas son herramientas poderosas para impulsar nuestra política exterior…

“Para salvaguardar la integridad de las próximas elecciones en Colombia, estamos monitoreando de cerca la situación en la costa caribeña y en otros lugares.

“Quienes se sientan tentados a socavar o manipular el proceso democrático -ya sea mediante la compra de votos o de cualquier otra forma- quedan advertidos de que están poniendo en riesgo sus visas y las de sus familias. ¡Por algo me llaman el quitavisas!”, concluyó.

Algo que ya saben muy bien decenas de funcionarios y legisladores de Morena -estos por no solo por ser tramposos electorales, sino por estar vinculados a cárteles del narcoterrorismo- que lloriquean por los rincones porque ya se quedaron sin visa de EU.

¿Landau estará pendiente de la elección del domingo en Coahuila? ¿de los que andan en campaña adelantadísima con dineros inexplicables como Andrea Chávez en Chihuahua o Andy López Beltrán en Tabasco?

Sería bueno que ahí se les retirara algunas visas ¿no?

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