Sinaloa, disputa entre dos

De frente y de perfil Ramón Zurita Sahagún

El conflicto de Sinaloa en el que aparecen un gobernador con licencia, un senador y otros personajes ligados, supuestamente a organizaciones criminales, presenta una gran oportunidad para los partidos opositores.

La violencia e inseguridad que priva en la entidad y la poca atención que pone el gobierno federal en atender el asunto de la extorsión, el cierre de negocios, el desempleo y la desatención de la población, ponen en jaque la continuación de Morena como partido gobernante.

El ciudadano común mantiene un rechazo formal en contra del Movimiento de Regeneración Nacional, el que perdió a dos de sus cartas principales para la candidatura del 2027.

Juan de Dios Gámez, alcalde con licencia de Culiacán y Enrique Inzunza, senador, los dan por descartados, por formar parte de los 10 servidores públicos sinaloenses de los que un fiscal de Nueva York pide sean detenidos y extraditados.

Sin embargo, aunque la población repudia a estos personajes de la 4T, los partidos de oposición están desperdiciando la oportunidad de contrarrestar el efecto de Morena y aplicarse con buenos candidatos, con propuestas que lleguen a la desvalida población.

De los tres partidos de oposición (PRI, PAN y MC), los tricolores son el segundo sitio en las preferencias ciudadanas.

Cuenta con tres aspirantes bien posicionados, dos mujeres y un varón, los que uniendo fuerzas podrían presentar un frente común reforzado que disputaría el gobierno estatal, apoyados por ciertos sectores de la población.

Lo óptimo sería que los tres partidos opositores presentarán un frente común, algo que definitivamente no ocurrirá, pues entre priistas, panistas y emecistas no existe afinidad de ningún tipo.

Cada uno de ellos confía en que sus aspirantes se encuentran bien posicionados y les daría el número suficiente de sufragios para conseguir el gobierno estatal.

El razonamiento de los partidos opositores no resulta real, ya que el único partido que representaría una piedra en el camino para Morena es el PRI.

De este partido, Mario Zamora, diputado federal; Paloma Sánchez, senadora y Paola Gárate, diputada local, podrían representar un buen combo de posibilidades reales de triunfo; mientras que Morena se quedó sin prospectos firmes, apareciendo el ex alcalde de Ahome (Los Mochis), Gerardo Vargas, como la mejor opción, aunque fue desaforado y tiene juicios pendientes. Le sigue Imelda Castro que tiene a su favor que Rubén Rocha Moya la tenía marginada. El PAN tiene como mejores figuras a Sergio Esquer y Roxana Rubio que se encuentran lejanos de morenos y priistas, mientras que el diputado local Sergio Torres, creció un poco a raíz del atentado que sufrió, pero en realidad no pinta como competencia.

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En Tabasco, no solamente es La Barredora el principal tema que preocupa a la población. También lo es la corrupción, la que asoma sus filosas garras, en un recuento de los gastos de la feria del pasado mes de mayo. La alteración de los contratos de los artistas que contribuyeron para la diversión del pueblo, muestra el abuso por parte de los organizadores. Ganancias de tres y cinco millones de pesos por la contratación de un solo artista muestra la voracidad de los encargados de ese rubro en la feria. ¿Hará algo el gobierno estatal para investigar o ellos también forman parte del saqueo al erario? No causó sorpresa alguna la reaparición del ex presidente AMLO, ya era esperada y su carta pública tampoco es sorpresa. Él mismo anunció que lo haría cuando fuese necesario

ramonzurita44@hotmail.com

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