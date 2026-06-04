Anuncian pruebas con pasajeros del MOBI sobre el Puente Nichupté;

Servicio gratuito durante fase de evaluación- Explica Mara Lezama que las primeras corridas ya operan con usuarios reales para medir rendimiento, accesibilidad y tiempos de traslado

Cancún.— La gobernadora Mara Lezama Espinosa anunció que ya iniciaron las pruebas con pasajeros del nuevo sistema de transporte MOBI sobre el Puente Nichupté, una etapa clave para evaluar el funcionamiento de las unidades antes de su entrada formal en operación.

Durante la emisión de este jueves del programa “La Voz del Pueblo”, la Gobernadora informó que los primeros usuarios ya comenzaron a utilizar el servicio de manera gratuita, como parte de una fase de evaluación que permitirá realizar ajustes técnicos y operativos.

“Ya subieron los primeros pasajeros. Estamos haciendo una estimación real”, expresó la Gobernadora, al señalar que durante esta etapa se monitorean aspectos como el rendimiento de las unidades, la accesibilidad universal, los tiempos de recorrido y la programación del servicio.

Precisó que las pruebas iniciaron este jueves y continuarán viernes y sábado, mientras que la próxima semana se repetirán los recorridos los días jueves, viernes y sábado. Posteriormente se avanzará hacia el esquema de pago mediante tarjeta electrónica.

Mara Lezama destacó que se trata de un sistema de transporte moderno y seguro que busca ofrecer una alternativa digna para la movilidad de los habitantes de Cancún.

El recorrido contempla una ruta de 64 kilómetros con nueve vueltas diarias. Las salidas se realizan desde Cielo Nuevo, a la altura del Oxxo ubicado sobre la avenida Lakín, y los usuarios deben identificar los destinos como “Kilómetro Cero” o “Puente Nichupté”.

Además, aseguró que el nuevo modelo de transporte contribuirá a reducir hasta en un 90 por ciento las emisiones contaminantes.

En materia de movilidad, la Gobernadora también anunció que este viernes arribarán a Chetumal las primeras cinco unidades eléctricas Taruk, las cuales forman parte de un proyecto que convertirá a la capital del estado en la primera ciudad del país con un sistema de transporte público completamente eléctrico y fabricado en México.

Explicó que estas unidades, producidas en Hidalgo y equipadas con tecnología de geolocalización y monitoreo en tiempo real, forman parte de una meta de 66 autobuses que fortalecerán la modernización del transporte público en Quintana Roo.

Respecto a las versiones sobre la implementación de fotomultas, la titular del Ejecutivo afirmó que actualmente es inexistente ese esquema en el estado y afirmó que se trabaja en un modelo basado en radares de velocidad para prevenir accidentes.

Lanzan estrategia “Tarjeta Roja” contra la explotación infantil

Cancún.- Porque en Quintana Roo la niñez se protege con acciones firmes y cero tolerancia a cualquier forma de violencia, la gobernadora Mara Lezama Espinosa y la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama, encabezaron el lanzamiento de la estrategia “Cero Tolerancia: Tarjeta Roja”, impulsada en coordinación con UNICEF para prevenir, detectar y denunciar la explotación sexual infantil en el contexto de la Copa Mundial de Fútbol 2026.

Durante el evento realizado en el Planetario Ka’Yok’ de Cancún, la Gobernadora destacó que esta estrategia fortalece el trabajo que realiza este gobierno humanista con corazón feminista para proteger integralmente a niñas, niños y adolescentes, priorizando siempre su bienestar, seguridad y desarrollo pleno.

“En Quintana Roo no vamos a permitir que ninguna niña, niño o adolescente sea víctima de violencia o explotación. Esta estrategia es un llamado a actuar en unidad como sociedad, gobierno e iniciativa privada para proteger a nuestras infancias”, expresó.

Por su parte, la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama, subrayó que la protección de la niñez ha sido y seguirá siendo una prioridad permanente para el DIF estatal, impulsando acciones de prevención, acompañamiento y atención para garantizar entornos seguros y libres de violencia.

La estrategia “Cero Tolerancia: Tarjeta Roja” es resultado de más de un año de trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado, el Sistema DIF Quintana Roo, la Secretaría de Turismo, el Instituto de Movilidad de Quintana Roo, UNICEF y representantes del sector turístico y hotelero para fortalecer la prevención y atención de posibles casos de explotación sexual infantil.