Mega-proyecto turístico Perfect Day aún respira

Semarnat abre diálogo sobre futuro del polémico complejo

La visita de Alicia Bárcena, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a Chetumal no pasó desapercibida. Su presencia buscó abrir un espacio de diálogo directo con habitantes, empresarios y prestadores de servicios de Mahahual, en torno al polémico proyecto turístico Perfect Day, impulsado por la naviera Royal Caribbean.

El plan, que contempla una inversión cercana a los 20 mil millones de pesos, ha generado expectativas encontradas: mientras algunos sectores lo ven como una oportunidad de crecimiento económico y generación de empleos, otros advierten riesgos irreversibles para los ecosistemas costeros y marinos de la Costa Maya.

Bárcena subrayó que antes de tomar decisiones definitivas se escucharán todas las voces involucradas. La dependencia federal busca equilibrar las posturas de quienes apuestan por el desarrollo turístico con las de organizaciones y ciudadanos que defienden la protección ambiental de la zona.

El proyecto plantea la creación de tres espacios orientados principalmente al mercado de cruceros que arriba a Mahahual. Sin embargo, los primeros intentos han sido rechazados, lo que abre la posibilidad de replantear la propuesta para ajustarse a las disposiciones ambientales mexicanas.

La resolución final dependerá de una revisión integral que considere impactos sociales, económicos y ecológicos, además de la opinión de la propia comunidad de Mahahual, que se perfila como pieza clave en el futuro de este desarrollo turístico.

Entre apoyos y advertencias

Habitantes y prestadores de servicios manifestaron su respaldo a Perfect Day y reclamaron a las autoridades federales por atender únicamente las críticas de grupos ambientalistas. Sin embargo, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, fue clara: la obra no resolverá por sí sola los problemas de la comunidad.

“Perfect Day no creo que les vaya a resolver todos los problemas, pero hay que buscar soluciones integrales”, señaló Bárcena, aludiendo a temas urgentes como el tratamiento de aguas y la recolección de basura, donde el ayuntamiento enfrenta limitaciones y los tiraderos a cielo abierto se han convertido en un problema crónico.

La Semarnat descartó la creación de un área natural protegida en Mahahual y, en cambio, anticipó un mecanismo para establecer un corredor de turismo comunitario sustentable, con la participación de la Secretaría de Turismo y Fonatur.

En la mesa de trabajo, Marina Robles -enlace del proceso- insistió en que los proyectos financiados con el fondo de cruceristas deben considerar la opinión de los habitantes y prestadores de servicios locales.

Tras escuchar a 44 participantes, entre vecinos, jóvenes, empresarios y trabajadores del sector turístico, se acordó instalar una mesa interinstitucional con la participación del IMSS, Conagua, Sedatu y el programa IMSS-Bienestar, con el objetivo de impulsar un corredor sustentable que combine desarrollo económico y protección ambiental.

Gobierno busca salida negociada al caso Calica

El conflicto por la mina Calica, en Quintana Roo, vuelve a ocupar la agenda nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que su gobierno mantiene mesas de trabajo con la empresa estadounidense Vulcan Materials, propietaria de la concesión, con el objetivo de alcanzar una solución consensuada.

Durante su conferencia matutina, la mandataria subrayó que las pláticas con la compañía buscan un acuerdo responsable. “Se está en pláticas con la empresa y se busca llegar a una solución negociada”, expresó.

El tema no es menor: la mina ha sido señalada por sobreexplotación de materiales y daños ambientales en la Riviera Maya. En 2022, bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador, se ordenó la suspensión de operaciones al considerar que existían afectaciones graves e incluso un posible “ecocidio”.

Cero impunidad a extranjeros que cometan delitos

La secretaria de Gobierno de Quintana Roo, María Cristina Torres Gómez, lanzó un mensaje contundente: ningún extranjero que cometa delitos en la entidad quedará impune. La funcionaria exhortó a la ciudadanía a presentar denuncias ante las autoridades competentes y evitar actos de justicia por cuenta propia.

Torres Gómez explicó que el gobierno estatal mantiene una coordinación estrecha con instancias federales, en particular con el Instituto Nacional de Migración, para atender cualquier situación relacionada con personas extranjeras en territorio quintanarroense. Subrayó que la actuación de las instituciones debe realizarse siempre dentro del marco legal y pidió confianza en los mecanismos de justicia y seguridad.

En entrevista, la secretaria también abordó el programa federal México te Abraza, mediante el cual el Aeropuerto Internacional de Tulum “Felipe Carrillo Puerto” recibe vuelos con mexicanos repatriados desde Estados Unidos. El proceso incluye identificación, verificación de nacionalidad y entrega de apoyos federales para facilitar el retorno a sus lugares de origen.

Torres Gómez aclaró que los vuelos de repatriación no deben confundirse con la preparación para el Mundial 2026, evento que contará con un operativo especial de seguridad, movilidad y atención a visitantes. Recordó que el Operativo Kukulkán contempla comités especializados para garantizar la logística durante la justa deportiva.