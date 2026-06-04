Conquista Surfing presea de plata en la Olimpiada Nacional

En la modalidad de Sprint SUP Race Sub-18

El joven Ludriq Atreyu Delgado Valdez dominó las olas y es subcampeón nacional

Nayarit.- Las y los atletas quintanarroenses continúan conquistando preseas y ahora tocó el turno a la Selección de Surf, que tras una intensa jornada en la playa de Bahia de Banderas, Nayarit, el atleta Ludriq Atreyu Delgado Valdez concentró un metal de plata, esto al continuar con la actividad de la Olimpiada Nacional CONADE 2026.

Pasando a los resultados de la jornada y fue donde resaltó el joven deportista Ludriq Atreyu Delgado Valdez quien conquistó la medalla de plata en la modalidad de Sprint SUP Race Sub-18.

Fue toda una batalla contra el viento y la marea en el que al final el quintanarroense logró superar las pruebas de las olas y así quedarse con el título de la subcampeón nacional.

La competencia de Stand Up Paddle (SUP) no fue apta para cardíacos y desde el inicio Ludriq Atreyu demostró que iba por un objetivo y con una técnica pulida y una fuerza mental admirable, el quintanarroense remó con el alma en cada metro del circuito de velocidad.

Al final, Delgado Valdez cruzó la meta asegurando el segundo lugar nacional logrando así subir al podio de ganadores.

Codeq entrega tableros de ajedrez

Como parte de las acciones para seguir impulsando el “deporte ciencia” entre la juventud del estado y en el marco de la celebración del Cuarto Torneo Interno de la Escuela Secundaria “Carlos Fuentes” de la ciudad de Cancún, Jacobo Arzate, presidente de la Comisión del Deporte de Quintana Roo (CODEQ), hizo entrega de 10 tableros de ajedrez a las y los jóvenes estudiantes de esta institución.

Esta entrega de material deportivo se realizó en atención a una solicitud hecha por la comunidad escolar a través del programa #LaVozDelPueblo “El deporte también se vive desde las aulas y es una herramienta para formar campeones de vida, por eso trabajamos #ANivelDeCancha para seguir acercando oportunidades deportivas y formativas a todas y todos ustedes, que hoy están viviendo una etapa muy importante y bonita como es el estudio”, destacó Jacobo Arzate, titular de la CODEQ.

Añadió: “Me da mucho gusto acompañarlos en la inauguración del Cuarto Torneo de Ajedrez de la Escuela Secundaria General 37 ‘Carlos Fuentes’, donde reconocemos la participación de 150 estudiantes que hoy muestran su interés por una disciplina que fortalece la mente y los valores”.

Durante la ceremonia de apertura, Jacobo Arzate hizo entrega de los 10 tableros de ajedrez a la escuela, mismos que servirán para continuar fortaleciendo el desarrollo de las y los jugadores.

“Les quiero compartir que hoy Quintana Roo vive un momento histórico en esta disciplina. Somos campeones nacionales por primera vez en la Olimpiada Nacional CONADE, con cinco oros y dos platas, y esas y esos campeones salieron de torneos como estos; confiamos en que de aquí saldrán más talentos”, añadió Jacobo Arzate.

Finalmente, el titular de la CODEQ felicitó el trabajo de las y los docentes, así como de las madres y padres de familia, por seguir motivando a las y los jóvenes a incluir el deporte como parte fundamental de su vida diaria.