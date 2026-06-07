Holbox se convierte en modelo nacional de economía circular, dice Mara Lezama

Estrategia impulsada por Semarnat

La isla adopta el programa que contempla aprovechamiento de residuos, energía limpia y acciones para alcanzar cero plásticos de un solo uso

Holbox.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa y la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, presentaron la estrategia “Hacia un México Circular”, mediante la cual Holbox se convierte en el primer modelo piloto nacional de economía circular impulsado por el Gobierno de México.

Durante el evento realizado en esta isla del municipio de Lázaro Cárdenas, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, la Gobernadora destacó que la iniciativa “Holbox Circular” busca transformar el manejo de residuos, promover la transición energética y fortalecer la sostenibilidad ambiental en una de las zonas naturales más importantes del Caribe Mexicano.

La presentación se realizó luego de un enlace con la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, donde se anunció oficialmente la incorporación de Holbox a la Estrategia Nacional de Economía Circular promovida por la Semarnat.

Mara Lezama subrayó que Quintana Roo posee una enorme riqueza natural, con extensas áreas de selva, sistemas acuíferos subterráneos y cerca de mil 200 kilómetros de costas, por lo que también tiene la responsabilidad de garantizar su conservación para las futuras generaciones.

La estrategia “Holbox Circular” se desarrollará bajo el esquema de “Basura Cero” del Gobierno Federal y contempla acciones específicas para disminuir la generación de residuos, incrementar el reciclaje y fomentar el uso de energías limpias.

Entre las medidas previstas se encuentra la instalación de un biodigestor con capacidad para procesar una tonelada semanal de residuos orgánicos, así como la colocación de 24 paneles solares para el almacenamiento y generación de energía eléctrica. Además, se implementará un código de buenas prácticas dirigido tanto a residentes como a visitantes.

Las autoridades señalaron que la selección de Holbox como sede de este proyecto responde a su vulnerabilidad ambiental, su relevancia turística, el potencial para replicar el modelo en otros destinos del país y la participación activa de su comunidad.

En la iniciativa participan de manera coordinada dependencias federales como la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), FONATUR, la Secretaría de Marina, la Comisión Federal de Electricidad, la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Energía, además del Gobierno de Quintana Roo, el Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, organismos internacionales, empresas y organizaciones de la sociedad civil.

La estrategia abarca los sectores turístico, hotelero, gastronómico, comercial, de servicios, transporte e industrial, con énfasis en el reciclaje de materiales como plástico, aluminio, cartón y vidrio.

MLE refrenda compromiso de Q. Roo por un desarrollo sustentable

Holbox.- En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente y durante un enlace con la Presidenta Claudia Sheinbaum, la gobernadora Mara Lezama Espinosa reiteró que en Quintana Roo el bienestar social y la protección del medio ambiente son objetivos que avanzan de manera conjunta, por lo que respaldó iniciativas como México Circular y la construcción de una economía vinculada al aprovechamiento del sargazo.

“Cada manglar protegido fortalece la seguridad de nuestras familias frente a fenómenos naturales; cada arrecife conservado preserva la biodiversidad y el sustento de miles de personas; cada hectárea de selva cuidada contribuye al equilibrio climático y a la protección de nuestros recursos naturales”, añadió.

La gobernadora refrendó el compromiso de Quintana Roo de seguir impulsando un modelo de desarrollo que combine crecimiento económico, justicia social y sustentabilidad ambiental, con el objetivo de garantizar una mejor calidad de vida para las actuales y futuras generaciones.

Durante su participación desde Holbox, una de las regiones con mayor riqueza natural del país, en la conferencia matutina que la Presidenta de México ofreció en Coatzacoalcos, Veracruz, la gobernadora Mara Lezama agradeció a Claudia Sheinbaum Pardo, por escuchar las demandas ciudadanas y convertirlas en acciones concretas para mejorar las condiciones de vida en la Costa Maya.

Señaló que, siguiendo las instrucciones de la titular del Ejecutivo federal, se trabajó de manera conjunta con la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Alicia Bárcena, para atender los planteamientos realizados por los habitantes de Mahahual, quienes enfrentan diversos retos relacionados con el crecimiento y la prestación de servicios básicos.