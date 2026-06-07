Alcohol y falta de casco, principal causa de accidentes de motociclistas

Los más vulnerables en las calles

– Figuran entre las víctimas más frecuentes de lesiones graves y muertes en hechos de tránsito

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- Los motociclistas se convirtieron en uno de los grupos más afectados por los siniestros viales en Quintana Roo. Autoridades y especialistas advierten un aumento sostenido de accidentes graves y fallecimientos en los principales municipios del estado.

Benito Juárez concentra el mayor número de percances de motocicleta debido a su población y parque vehicular. Le siguen Playa del Carmen, Othón P. Blanco y Cozumel, donde el uso de este transporte creció en los últimos años.

Las estadísticas oficiales muestran que los motociclistas figuran entre las víctimas más frecuentes de lesiones graves y muertes en hechos de tránsito, superando en varios periodos a peatones y ciclistas.

La expansión de servicios de reparto, el crecimiento urbano y el aumento de motocicletas de bajo costo han incrementado la exposición al riesgo en avenidas y carreteras estatales.

Datos del Inegi, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Secretaría de Salud indican que los fallecimientos de motociclistas mantienen una tendencia preocupante en diversas regiones del país, incluido Quintana Roo.

Alcohol y falta de casco causa recurrente accidentes y muerte

Entre los principales factores de riesgo destacan el exceso de velocidad, maniobras indebidas, conducir bajo los efectos del alcohol, invasión de carriles y el uso incorrecto o la ausencia del casco de seguridad.

La Ley de Movilidad de Quintana Roo y los reglamentos municipales contemplan sanciones por circular sin casco, transportar pasajeros en condiciones irregulares, conducir sin licencia o incumplir normas de seguridad vial.

Autoridades estatales y municipales reforzaron operativos preventivos y campañas de concientización. La Secretaría de Seguridad Ciudadana sostiene que el respeto a las normas puede reducir significativamente las lesiones mortales.

“Cada día vemos más motocicletas circulando entre carriles, son muy pocos que se quedan en su carril”, señala Roberto Gómez, automovilista de Cancún. “Muchos conductores no usan casco correctamente e invaden los carriles”, refiere María López, comerciante de El Crucero.

“Todos debemos respetar nuestro espacio en la vía”, considera José Hernández, repartidor en la región 92. Fuentes oficiales como INEGI, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Seguridad Ciudadana coinciden en que la prevención sigue siendo la principal herramienta para reducir accidentes.