QRoo impulsa el turismo comunitario en Feria K’íiwik

Tras 12 años de ausencia

La Red Maya Ka’an y sus 17 comunidades promueven experiencias

Chetumal. – El turismo cultural y sostenible volvió a tener un escaparate internacional con el regreso de K’íiwik, feria del Mundo Maya que, tras 12 años de ausencia, se celebra en Mérida, Yucatán. Quintana Roo participa con un pabellón propio, destacando la red Maya Ka’an y sus 17 comunidades que promueven experiencias de base comunitaria en el corazón del estado.

El encuentro reúne a los cinco estados mexicanos que integran la región (Campeche, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo y Yucatán), junto con Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador, consolidando al Mundo Maya como un multidestino competitivo a nivel global.

La feria busca actualizar el Catálogo de Experiencias Turísticas “Viajes por el Mundo Maya” y avanzar en la creación del Organismo Gestor del Destino, con el respaldo de aliados estratégicos de la sociedad civil y la iniciativa privada.

En representación de Quintana Roo, el subsecretario de Turismo, Andrés Aguilar Becerril, participó en las primeras reuniones de trabajo, mientras que la gobernadora Mara Lezama también estará presente para reforzar la estrategia de promoción comunitaria.

El pabellón del estado incluye empresas agrupadas en la red Caminos Sagrados, asociaciones de hoteles y proyectos apoyados por la Unesco, todos enfocados en fortalecer un modelo turístico que privilegia la cultura, la sostenibilidad y la participación de las comunidades locales.

K’íiwik se consolida como la única feria internacional dedicada al turismo cultural y comunitario, un espacio donde países y expertos generan alianzas, negocios y nuevas oportunidades para el desarrollo económico de la región.

Tulum refuerza estrategia turística

El municipio de Tulum se convirtió en punto de reunión para autoridades, empresarios y agencias de viajes que buscan consolidar la competitividad del destino en mercados nacionales e internacionales. La jornada, resultado de acuerdos alcanzados en el Tianguis Turístico de Acapulco, dio forma a una asamblea estratégica de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV) en la región.

La propuesta surgió de la propia AMAV, que reconoció el valor de Tulum como nodo de conexión y desarrollo para la industria turística. El ayuntamiento asumió la coordinación logística, integrando a hoteleros, restauranteros, turoperadores y prestadores de servicios locales en un esfuerzo conjunto por ampliar su presencia en el sector.

La directora de Turismo municipal, Haydee Hernández Pastrana, destacó que el evento cuenta con el respaldo del presidente municipal, Diego Castañón Trejo, y subrayó la política de colaboración permanente con la iniciativa privada para atraer inversiones que generen beneficios directos a la comunidad.

Las mesas de trabajo se enfocaron en diversificar la oferta turística y diseñar campañas que proyecten la riqueza natural, cultural y gastronómica de la zona. Las agencias de viajes operan como el canal esencial para transmitir confianza a los consumidores y consolidar el flujo de visitantes.

Finalmente, las autoridades locales remarcaron que Tulum enfrenta los retos del crecimiento demográfico y turístico con un enfoque de desarrollo sostenible y ordenado. La estrategia busca posicionar al municipio como un destino competitivo frente a otros enclaves internacionales de clase mundial.