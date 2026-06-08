La verdadera vocación no es lucir, sino servir, afirma el líder David Parra Sánchez

Aniversario de la Somegem

Por Arturo Baena

Valle de México.- “Hay quienes creen que la cercanía es un discurso bien armado, una promesa repetida, un acto para aparentar. La verdadera cercanía no se dice, se sostiene, hay personas que no buscan reflectores, pues su vocación no es lucir, sino servir. No trabajan para recibir aplausos, sino para que otros vivan mejor”.

Expresó lo anterior el luchador social David Parra Sánchez durante la invitación que le hizo la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística del Estado de México (Somegem), para asistir a su 175 aniversario y en la cual el humanista, reiteró que “la verdadera vocación, deja al descubierto la incapacidad de quienes nunca aprendieron a servir”, dijo.

Parra Sánchez puntualizó que “cuando alguien camina al lado de la gente y no presume y sí ayuda, como lo haces tú querido maestro Germán, es cuando se debe enaltecer su destacada labor en favor de la sociedad. Nuestro reconocimiento por ello”, remarcó.

Ante el maestro Germán Garcia Salgado, presidente de la Somegem, de Heriberto Rubio, Francisco Javier Mondragón y muchas personalidades del ámbito académico y social del Estado de México, David Parra remarcó que la citada 2es un pilar fundamental en la divulgación científica, cultural, académica y de planeación regional en la entidad mexiquense”, abundó.

Finalmente, el destacado político mexiquense, recordó que “históricamente sus miembros, entre ellos los ex presidentes Benito Juárez y. Adolfo López Mateos, han sido promotores de la cohesión y el tejido social en el Estado de México”.