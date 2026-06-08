Isaac Montoya lidera encuestas para la reelección en Naucalpan

Habría continuidad a las acciones de gobierno

Naucalpan, Méx.- Los perfiles que lideren las encuestas de popularidad y garanticen triunfos electorales serán quienes abanderen a Morena para los diversos cargos de elección popular para el 2027, reiteró la dirigente nacional de ese partido, Adriana Montiel.

Sobre el particular, consejeros políticos, militantes y simpatizantes de ese instituto político en la localidad, destacaron que el actual alcalde Isaac Montoya encabeza sólidamente diferentes encuestas para la reelección y poder dar continuidad a las acciones de gobierno en favor de las familias naucalpenses.

Recordaron que según estudios demoscópicos publicados en los primeros meses de 2026 sitúan al actual alcalde de Morena al frente del escenario político, prueba de ello es que en su medición de marzo de 2026, RUBRUM posicionó a Isaac Montoya con un contundente 81% de respaldo frente a un 19% acumulado por otras opciones políticas para la alcaldía de Naucalpan.

En la misma encuesta, el partido Morena registró una intención de voto del 41.7%, superando por casi 15 puntos a su competidor más cercano, el PAN, que obtuvo el 26.8%.

Mientras tanto, Massive Caller destaca que los sondeos de abril de 2026 de esta casa encuestadora también sitúan a Morena al frente de las preferencias en el municipio con un 36.5%, por encima del PAN (27.6%) y el PRI (14.1%).