Se quejan padres de familia de las resoluciones de juzgado en Ecatepec

Señalan a la jueza Ivette Anguiano

Ecatepec, Méx.- Un grupo de padres de familia, acompañados por representantes legales, ha manifestado su inconformidad con diversas resoluciones emitidas por el Juzgado Primero de lo Familiar en Ecatepec, encabezados por la jueza Ivette Anguiano, al considerar que algunos procedimientos relacionados con guarda y custodia requieren una revisión más.

Los inconformes perciben que los argumentos y pruebas presentados por los padres no han recibido la valoración que consideran adecuada dentro de los procesos judiciales.

Por ello, han solicitado que las instancias competentes revisen el actuar de dicho juzgado y verifiquen que las resoluciones se encuentren plenamente apegadas a la legalidad, la imparcialidad y la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

“Lo que piden los inconformes no es un trato preferencial para los hombres, sino que cada caso sea analizado de manera objetiva y con base en las circunstancias particulares de cada familia”, y no bajo la consigna de perjudicar a los infantes con decisiones que obedecen a favores personales.

La preocupación principal radica en que los procedimientos de guarda y custodia deben centrarse exclusivamente en el bienestar de los menores, tomando en cuenta estudios especializados.