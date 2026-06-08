Participan miles en la Faena de Ecatepec, la más grande de México

Ecatepec, Méx.- Más de 50 mil servidores públicos, pobladores, estudiantes, empresarios y comerciantes, entre otros sectores sociales, participaron en “Faena Ecatepec, la más grande de México”, quienes limpiaron 989 espacios, como plazas, avenidas, calles, camellones y parques. “Estamos limpiando años de abandono y corrupción”, afirmó la alcaldesa Azucena Cisneros Coss, al arrancar en la explanada municipal la mega faena ante más de dos mil servidores públicos municipales, quienes con implementos de limpieza como escobas, recogedores, guantes, cubrebocas y bolsas se desplegaron por todo el territorio municipal, en jornada de las 8:00 a las 16:00 horas.