LAURA PAUSINI CIERRA CON UN SOLD OUT EN NUEVA YORKEspectáculos lunes 8, Jun 2026
- LA EXITOSA ETAPA NORTEAMERICANA DE SU “IO CANTO / YO CANTO WORLD TOUR”
Con más de tres horas de música, emoción y homenajes, la artista italiana conquistó al público en el Infosys Theater at Madison Square Garden con una producción de primer nivel que ha recibido elogios tanto de la prensa especializada como de los asistentes
Laura Pausini puso el broche de oro a otra exitosa etapa de su IO CANTO / YO CANTO WORLD TOUR al presentarse ante un recinto completamente agotado en el Infosys Theater at Madison Square Garden el pasado sábado en Nueva York, donde culminó su recorrido por Norteamérica con una noche cargada de emoción, grandes éxitos y una extraordinaria conexión con el público.
Durante tres horas, Laura cautivó a miles de personas presentes cantando en cinco idiomas —español, italiano, inglés, portugués y francés— un repertorio que ha marcado generaciones.
“El concierto de Nueva York fue el cierre perfecto para tres meses de una gira intensa y maravillosa. Ver tantas culturas reunidas en un mismo lugar y sentirme parte de todas ellas me recordó cuánto me ha enseñado el mundo a través de la música”, expresó Laura durante el concierto. “Ha sido una aventura que me ha llenado de energía, emociones y aprendizajes. Ahora estoy deseando llevar esta gira a Italia y al resto de Europa, con nuevas sorpresas, canciones de Io Canto 2 y muchos de los temas que han marcado mi historia.”
A lo largo de varias semanas, la querida y admirada artista italiana llevó su concierto en vivo con rotundo éxito a importantes ciudades incluyendo San Juan, Miami, Orlando, Dallas, Los Ángeles, Chicago y Toronto.
Desde su inicio el 27 de marzo en Pamplona, IO CANTO / YO CANTO WORLD TOUR 2026/2027 ha vendido más de 450,000 boletos a nivel mundial. Tras una exitosa etapa por España, la gira continuó por Sudamérica con llenos totales en ciudades como Montevideo, Buenos Aires, Santiago, Lima, Bogotá, Quito y San José. Posteriormente recorrió México, República Dominicana, Puerto Rico y Norteamérica, consolidándose como uno de los espectáculos internacionales más exitosos del año.
Mucho más que un concierto, IO CANTO / YO CANTO WORLD TOUR ha sido descrito por la crítica y los asistentes como una experiencia inmersiva de más de tres horas en la que Pausini recorre algunos de los temas más emblemáticos de su carrera, al tiempo que rinde homenaje a canciones icónicas de la música latinoamericana y española incluidas en su más reciente álbum, YO CANTO 2.
Con una producción impecable, una banda de músicos dirigida por el productor y músico Paolo Carta, impactantes elementos visuales, múltiples cambios de vestuario y una interpretación vocal que continúa sorprendiendo después de más de tres décadas de trayectoria, el espectáculo ha sido ampliamente reconocido como uno de los montajes más completos y emocionantes que actualmente recorren los escenarios internacionales.
La gira también ha estado marcada por la presencia de grandes artistas y compositores invitados en diferentes países con quienes interpretó algunos de temas incluidos en su álbum Yo Canto 2 y otras canciones del catálogo musical de Laura, entre ellos Rosana (El Talismán), Mikel Izal (Pausa), Antonio Orozco (Entre sobras y sobras me faltas), Mónica Naranjo, Pablo López (El Patio), Jeanette (¿Por qué te vas?) en Madrid, Fito Páez (Mariposa Tecknicolor), Yami Safdie (Eso y Más), Gian Marco (Hoy), Alejandro Sanz (Cuando nadie me ve), Ana Torroja (Hijo de la Luna), Achille Lauro (16 de marzo), María José (No Soy una Señora) y Zulinka Pérez (Cuando se ama).
Otro momento inolvidable fue la celebración del cumpleaños de Laura en Miami, donde interpretó junto a la cantante Camila Cabello su éxito global “Víveme”, generando uno de los muchos momentos virales de la gira.
El cierre en Nueva York marca el final de una exitosa etapa norteamericana, pero el viaje de IO CANTO / YO CANTO WORLD TOUR está lejos de terminar. La gira retomará su recorrido este otoño con una esperada serie de conciertos en Italia y otras ciudades europeas, donde Laura continuará celebrando el repertorio de Io Canto 2 junto a muchos de los temas que han definido su extraordinaria trayectoria.
Ganadora de un GRAMMY®, múltiples Latin GRAMMY® y reconocida como Persona del Año 2023 por la Academia Latina de la Grabación, Laura Pausini se ha consolidado como una de las voces más influyentes y respetadas de la música internacional.
“El concierto en Nueva York fue el cierre perfecto para tres meses de una gira intensa y maravillosa. Ver tantas culturas reunidas en un mismo lugar y sentirme parte de todas ellas me recordó cuánto me ha enseñado el mundo a través de la música.” – Laura Pausini