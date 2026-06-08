Regresa Magaly Torres a las telenovelas con «Tan cerca de ti nace el amor»

En un receso del musical “Malinche”

Es la tercera en discordia entre Irina Baeva y David Zepeda

Después de consolidarse como una de las figuras destacadas del musical “Malinche”, Magaly Torres aprovecha el receso que tendrá este montaje en la cartelera citadina, para incorporarse a la telenovela “Tan cerca de ti nace el amor”, producción de Ignacio Sada para Televisa, donde comparte escena con Irina Baeva y David Zepeda.

“Es un personaje que disfruté muchísimo, porque llega a mover la historia y a generar tensión entre los protagonistas. Fue divertido y me permitió explorar nuevas facetas como actriz. Seré la manzana de la discordia entre Irina y David, causándole unos celos terribles a ella”, dijo la también cantante y empresaria.

La noticia de su incorporación a esta telenovela vino, comentó, en un momento complicado de su vida, pues acababa de fallecer su padre y ella se encontraba justo camino a los funerales.

“Fue una llamada telefónica y, dentro del caos en que estaban mi corazón y mi mente, puedo decirte que sentí a mi padre muy cerca, diciéndome ‘sigue adelante; haz lo que te haga feliz’ y, nada, pues saqué fuerza de flaqueza y me incorporé a los llamados”.

Sin embargo, los desafíos no terminaron ahí. Poco después sufrió una lesión durante una función de “Malinche”, lo que la obligó a iniciar un proceso de rehabilitación física debido a contracturas en la columna y el cuello.

“Aún sigo en terapias físicas, pero muy animada porque es una nueva oportunidad de crecimiento en mi carrera, y este receso del musical me ha dado la oportunidad de pensar y replantearme muchas cosas sobre mi presente y mi futuro inmediato en este mundo de la actuación”, dijo la actriz, quien ha montado una empresa de comunicación digital, consultoría y visión empresarial. “Represento a una nueva generación de mujeres que no esperamos oportunidades, las creamos”, enfatizó.

Actualmente, el musical “Malinche” se encuentra en una pausa temporal antes de iniciar su segunda temporada. Magaly confirmó que regresará al montaje en septiembre y que se encuentra trabajando intensamente para llegar al escenario en las mejores condiciones.

Mi compromiso siempre ha sido entregar la mejor versión de mí misma. Nacho Cano respetó mi decisión de esperar hasta sentirme completamente lista para interpretar a Malinche como merece el público. Estamos muy cerca de que ese momento llegue”.

Además de la citada telenovela, Magaly Torres tuvo la oportunidad de protagonizar un episodio de “La rosa de Guadalupe”, en un capítulo que tiene qué ver con el tema de la lucha libre, que pronto saldrá al aire.

«Me siento muy emocionada de seguir adelante en mi carrera; confirmo que la actuación es lo que me apasiona y que no me equivoqué al darle un giro a mi vida», comenta la actriz, quien el año pasado estrenó “Analema», película que protagoniza y que ha estado en festivales de cines al rededor del mundo.

«Esta película me sacó de mi zona de confort, y gracias a la dirección de Rodolfo Graciano pude con la intensidad de las escenas eróticas y de desnudos que incluye».

“Soy una mujer que cree en el trabajo, la preparación y la disciplina. He aprendido que los sueños no se esperan; se construyen. Quiero que mi historia inspire a otras personas a seguir adelante incluso en los momentos más difíciles”, comentó.

Magaly Torres, actriz, cantante, bailarina y empresaria, su nombre comienza a consolidarse como una de las figuras con mayor proyección dentro de la industria del entretenimiento en México.