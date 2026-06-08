Nos quieren provocar, pero no habrá represión, afirma Claudia Sheinbaum

“Habrá Mundial tranquilo”

Llamado de Segob a la CNTE a levantar el plantón y no afectar más las clases de niños que casi concluyen año escolar

Luego del recrudecimiento de las protestas de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que hay grupos que nos quieren provocar y no necesariamente son maestros, lo que buscan es que que haya represión y que antes de la inauguración la nota sea que el gobierno de México reprime, pero eso no lo van a tener.

La mandataria recordó que además viene el aniversario del 10 de junio que también es otro escenario donde puede haber provocaciones pero “vamos a buscar los mejores esquemas para que garantizar tranquilidad y se va a desarrollar la inauguración de la copa del mundo. “No vamos a caer en provocaciones, vamos a buscar los mejores esquemas para garantizar la tranquilidad y se va a desarrollar bien la inauguración”.

La Presidenta afirmó que hay grupos, no necesariamente de maestros, que buscan que haya represión por parte del Gobierno federal y aseguró que la inauguración del Mundial el 11 de junio se desarrollará en paz.

“Vamos a esperar qué pasa en estos días hoy y mañana. Hay grupos que nos quieren provocar y no necesariamente son de maestros: o sea, que lo que buscan es que haya represión, así lo digo claramente. Lo que están buscando es que antes de la inauguración del Mundial la nota internacional sea el Gobierno de México reprime a maestros. Eso es lo que están buscando, pues no lo van a tener.

“Y también vamos a garantizar al mismo tiempo que la celebración de la inauguración de la Copa Mundial se lleve bien en paz y tranquilo. Y vamos a buscar los mejores esquemas para garantizar tranquilidad y y se va a desarrollar bien la inauguración“, comentó Sheinbaum en conferencia mañanera.

Llamado al diálogo

Por otra parte, a tres días de la inauguración del mundial de futbol , la secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez insistió en su llamado a los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación “ a que haya acuerdos para levantar el plantón y no afectar más las clases de niños que están próximos a concluir su año escolar y evitar afectaciones a comerciantes del Centro Histórico.

Durante la conferencia presidencial, Rodríguez destacó que convocó a la CNTE a la responsabilidad colectiva. Hay millones de personas que trabajan, que estudian, o realizan otras actividades. Es fundamental que el ejercicio del derecho a la protesta coexista con los derechos de quienes habitan y transitan en la ciudad.

La secretaria dijo que las negociaciones siguen tanto con las secciones como Chiapas, Oaxaca y Zacatecas, como con la representación general de la Coordinadora, por lo que se han resuelto ya algunas de las peticiones locales de las secciones. Muchas demandas han tenido solución, otras se encuentran en análisis, lo cual depende de la voluntad de ambas partes.

Sheinbaum justificó el blindaje en el Centro Histórico

Sobre el blindaje del Centro Histórico, la presidenta Sheinbaum Pardo dijo que las vallas que impiden la movilidad en la zona son para evitar que haya una confrontación entre policías y manifestantes.

“Y a las personas que vienen al centro, pues que en efecto se ven afectadas y los comerciantes también del centro, que se ven afectados por las vallas, es algo que tenemos que hacer para evitar cualquier confrontación. Porque de otra manera quien evitaría pues una situación sería la propia Policía.

“Y es mejor que haya una valla a que hay una confrontación entre policías y manifestantes. Entonces, por eso se ponen las vallas de resguardo, y pues ya estaremos platicando con los comerciantes“, agregó.

Costaría 20 puntos del PIB cumplir pensiones a modo CNTE

El gobierno federal anunció que cumplir con la demanda central de la CNTE en materia de pensiones tendría un costo de 7 billones de pesos, lo que representa 20 puntos del PIB.

El director general del ISSSTE, Martí Batres, afirmó que la abrogación inmediata de la Ley del ISSSTE de 2007, es inviable debido al impacto financiero que tendría para el Estado mexicano.

«El Estado no cuenta con 20 puntos del PIB, o sea más de 7 billones de pesos, que necesitaría para construir o constituir un nuevo fondo solidario», afirmó.

Batres sostuvo que el Gobierno federal no puede desaparecer de un día para otro el sistema de cuentas individuales porque los recursos actualmente depositados pertenecen a millones de trabajadores.

«No podríamos decir que puede desaparecer de un día para otro el régimen de las cuentas individuales, abrogarse la Ley del ISSSTE en este momento, porque el Estado no puede tomar las cuentas individuales que actualmente existen, porque cada una de ellas tiene un titular, un dueño», explicó.

Ante ello, el Gobierno de México planteó la creación de una aseguradora pública especializada en pensiones como parte de una estrategia orientada a fortalecer el sistema de retiro y ampliar la protección financiera de millones de trabajadores afiliados al sector público.