Tras la paliza en Coahuila, Morena revive su vieja tonada: “nos ganaron con fraude”

CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera

En Coahuila, Morena volvió a sus orígenes, en donde se siente más cómodo y a lo que más conoce, la protesta.

Ocurre que en ese estado se realizaron elecciones el reciente domingo para renovar el Congreso del estado, que tiene un total de 26 diputados, 9 de representación proporcional y 15 de mayoría, todos cuales ganó el PRI que tiene en ese estado norteño su principal plaza fuerte, en donde nunca ha perdido.

O sea, se repitió lo que antes era lugar común, triunfo de “carro completo” para el tricolor, algo que ahora repite con mucha frecuencia Morena en otras partes y que intenta aplicar en toda la República.

El hecho es que la derrota en toda la línea le dio a la todavía “nueva” presidenta del partido oficial, Ariadna Montiel Reyes, denunciar un fraude, supuestamente cometido mediante la compra de votos.

En este terreno no se puede desmentir a la dirigente(a), pues conoce muy bien la materia. Ella se encumbró en el oficialismo con el manejo de los programas sociales y la mala fama sostiene que esos mecanismos le sirven al régimen para asegurarse los votos de los beneficiarios, a los que amenazan con perderlos en caso de que Morena sea derrotado en las urnas.

La cumbre de ese sistema de control está en la Secretaría del Bienestar, de la cual Montiel Reyes ha sido titular en dos sexenios, el anterior encabezado por el caudillo de la llamada Cuarta Transformación y en el actual, presidido por Claudia Sheinbaum Pardo, cargo del que salió para hacerse cargo de la conducción del partido oficial.

Al volver a sus orígenes, el Consejo Nacional de Morena condenó presuntos actos de violencia institucional durante los comicios del domingo en Coahuila y denunció que la jornada electoral estuvo marcada por la persecución política y un sofisticado sistema de compra masiva de votos, al que apodó “QRGate”.

Además, denunció la «detención ilegal y arbitraria» de militantes y simpatizantes de Morena y el Partido del Trabajo (PT), así como hostigamiento hacia diputadas federales del movimiento, procedimientos que conoce muy bien, pues fue la forma como triunfó el ahora perseguido, junto con nueve allegados, por los Estados Unidos, el gobernador de Sinaloa con licencia Rubén Rocha Moya. La diferencia estriba en que, según la denuncia de Morena, en Coahuila participaron agentes de corporaciones estatales que fungieron como «brazos de la intimidación electoral», mientras que en el antecedente de Sinaloa fueron sicarios de los cárteles.

La denuncia de la dirigencia de Morena no pasaría de lo anecdótico si no fuera porque sus protestas tuvieron eco en Palacio Nacional. En su mañanera de ayer, lunes, la presidenta (con A) Sheinbaum advirtió que las elecciones de Coahuila deben seguir el procedimiento jurídico y, lo peor, señaló que, de ser necesario, llegará hasta el Tribunal Electoral, organismo que, al igual que el Instituto Nacional Electoral (INE), son incondicionales del régimen.

Otro devoto de la 4T, el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, arrimó otra carga de combustible al fuego, al denunciar la supuesta detención ilegal de al menos 15 legisladores federales y simpatizantes de Morena en Coahuila.

Calificó los hechos como una violación flagrante al fuero constitucional y advirtió que se analizarán las acciones legales correspondientes una vez que se integren todas las pruebas. Es de recordar que Monreal es el autor de una reforma constitucional que permite anular una votaciones por la simple sospecha de una intromisión extranjera y algo similar podría promover para sancionar el atrevimiento de sus ex camaradas del PRI de aplicarle “carro completo” a Morena.

Monreal también señaló que será la autoridad electoral la encargada de determinar la validez de la elección y reiteró que Morena continuará “defendiendo la democracia”, por lo que denunciará cualquier irregularidad.

Es de hacer notar que el INE reportó que la elección en Coahuila se cumplió sin incidentes y en ambiente de tranquilidad. También destacó que las más de 2.4 millones de personas inscritas en la Lista Nominal contaron con las condiciones necesarias para ejercer su derecho al voto y elegir a quienes integrarán el Congreso local, en un ambiente de civilidad y tranquilidad.

De acuerdo con la información del Sistema de Información sobre el Desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) del Instituto Nacional Electoral (INE), se instaló el cien por ciento de las casillas aprobadas, sin incidentes graves que afectaran el desarrollo de la elección.

Durante la sesión permanente del Consejo Local del INE en Coahuila, su presidente, Miguel Castillo Morales, informó que la jornada transcurrió de manera pacífica en la entidad, con incidentes menores y aislados que no afectaron el curso general de la votación.

Ante la eventualidad de que los “morenos” lleven adelante sus amenazas de trastocar los resultados de los comicios en Coahuila, la dirigencia del PRI, encabezada por el exgobernador de Campeche y actual senador Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, ya se alista para defender la legitimidad de su victoria.

El dirigente advirtió que el tricolor no permitirá que se pisotee la voluntad de los coahuilenses, por lo que anunció que “vamos a defender cada voto y cada acta”.

“Lo que estamos viendo es un intento claro por presionar instituciones y fabricar narrativas para justificar su derrota”, dijo en relación a las protestas de los moreno y sentenció: “eso no es política, es ambición sin límites”.

En declaración por escrito, sostuvo que Coahuila ya decidió y su decisión se va a hacer valer. “Que nadie se equivoque. No vamos a dejar solos a los ciudadanos ni a permitir que desde el centro quieran imponer lo que en las urnas no pudieron ganar”.

También, por medio de sus redes sociales, el senador y dirigente nacional del Revolucionario Institucional dejó en claro que “la democracia no es un juego que se acomoda al gusto del poder”, por lo que “si la ciudadanía habló, se respeta. Punto”.

Moreno precisó que en Coahuila se llevó a cabo una elección ejemplar, donde la gente salió a votar con tranquilidad y decidió en las urnas. Sin embargo, advirtió, “ahora, los cínicos, corruptos y narcopolíticos de Morena, están intentando sembrar dudas y deslegitimar ese resultado porque no les favorece”.

AMPI llama a fortalecer certeza jurídica y lograr un crecimiento urbano sostenible

A unos días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios A.C. (AMPI México) considera que el país enfrenta una oportunidad sin precedentes para fortalecer su posicionamiento como uno de los mercados inmobiliarios más atractivos y dinámicos de América Latina.

De acuerdo con estimaciones de Concanaco Servytur, el evento podría generar una derrama económica superior a los 65 mil millones de pesos, atraer aproximadamente 5.5 millones de visitantes y propiciar la creación de más de 12 mil empleos temporales en el país.

Para AMPI México, el impacto del Mundial trasciende el ámbito deportivo y turístico, impulsando una mayor actividad en sectores estratégicos como vivienda temporal, hospitalidad, desarrollos de usos mixtos, infraestructura urbana, espacios comerciales y proyectos orientados a la movilidad y conectividad.

Las tres ciudades sede presentan características que las posiciona como polos naturales de inversión:

Ciudad de México. – Principal centro financiero, corporativo, turístico y cultural del país, con una creciente demanda de vivienda vertical, renta temporal y desarrollos de usos mixtos.

Monterrey. – Uno de los mercados inmobiliarios más dinámicos de México, impulsado por el fenómeno del nearshoring, la manufactura avanzada y la inversión extranjera directa.

Guadalajara. – Referente nacional en innovación, tecnología y economía creativa, con un ecosistema inmobiliario orientado a la movilidad urbana, la conectividad y la integración de servicios.

Por ello, AMPI México hace un llamado a promover políticas públicas que favorezcan el crecimiento ordenado, la certeza jurídica, la inversión responsable y el equilibrio entre el desarrollo económico y el bienestar de las comunidades.

«La Copa Mundial es una oportunidad histórica para demostrar la capacidad de México para atraer inversión, generar desarrollo y consolidar ciudades más competitivas”.