“Misterios del fútbol”: la cara sobrenatural del deporte

Nueva serie de Maussan Televisión

Explora ovnis, brujería, conspiraciones y fenómenos inexplicables vinculados al deporte más popular del planeta

Por Arturo Arellano

Maussan Televisión estrena Misterios del Fútbol, una serie de seis episodios conducida por Jorge Luis Sucksdorf que aborda historias perturbadoras e inexplicables alrededor del deporte más popular del planeta.

“El concepto surge del canal, de buscar hacer temas diferentes que siempre estén bajo la órbita de nuestros cuatro pilares: misterio, salud, ecología y conocimiento. Con esta etapa que se viene de fútbol por todos lados, pensamos qué hacer”, explicó en entrevista.

Sucksdorf, con amplia trayectoria en contenidos del género, detalló el origen creativo del proyecto: “Llegué haciendo documentales de misterio por más de 20 años, he contado historias y muchas de ellas vinculadas al fútbol. Planteé a mi equipo creativo, que es el que diseña cada proyecto que hemos realizado —ya son más de 50—, que me gustaría hacer algo sobre fútbol y ovnis, fantasmas y demás misterios”.

El desarrollo de la serie partió de una primera propuesta conceptual. “Se hizo la primera carpeta y con eso empezamos a trabajar. En este punto se me había ocurrido que yo no quería ser el conductor, solo quería que se contaran estas historias, pero al final terminé conduciéndolo yo. De misterio sé un montón, pero no así de fútbol, aunque a nivel de contar historias lo hacemos bien y lo hemos hecho cientos de veces”.

La serie se transmite todos los domingos a las 12:00 horas y combina investigación, recreaciones y testimonios en primera persona.

El caso que lo detonó todo

Uno de los ejes centrales del programa es un caso ocurrido en Italia en los años cincuenta. “Empezamos con un caso que ocurrió en Italia en los 50, que se suspendió un partido de fútbol porque aparecieron tres ovnis sobre el estadio”.

Sucksdorf profundizó en el episodio: “El detonante es el caso de la Fiorentina del 54. Es un caso increíble en muchos sentidos, porque es un partido de fútbol y de golpe, en medio del partido, el estadio a media capacidad, dejan de ver el partido y ven el cielo, donde hay tres objetos que dicen que tiran como un polvo blanco. El árbitro lo suspende y sale en los diarios de la época; ese era el caso que quería contar”.

La serie también aborda prácticas y creencias arraigadas en el entorno futbolístico. “Es fantástico el tema de las cábalas de los jugadores y toda la brujería que hay alrededor, o las cábalas tan extrañas de los fans”.

Además, se explora el papel de la energía colectiva: “Se hablará también de las energías que se generan alrededor de un partido: mucha gente deseando lo mismo y creando una energía hacia un mismo lado. Dirigir la energía a diferentes puntos es algo impresionante”.

El programa incluye relatos de fantasmas en estadios y vestidores. “Después están las historias de fantasmas en los estadios, energías que quedan y cómo la pasión puede generar cosas paranormales en todo el mundo. Mucha gente decide quedarse en estos lugares, que pueden ser donde vivieron los momentos más felices de su vida”.

Estructura y testimonios

Cada episodio inicia con un caso en México y se conecta con historias internacionales. “Todos los programas empiezan con un caso en México”.

“Son cuasi documentales con una línea general hablando de casos internacionales y cuestiones específicas, que se retroalimentan con entrevistados expertos en misterios, brujas, brujos, numerólogos, expertos en fantasmas. Esto se une a una segunda línea que es el fútbol, donde los protagonistas son los futbolistas”, explicó.

La serie cuenta con la participación de exfutbolistas como Rafael Puente, Miguel Herrera y Horacio Sánchez; exárbitros como Eduardo Basulto y Mauricio Morales; así como especialistas en fenómenos paranormales y ovnis, entre ellos Jaime Maussan.

Con seis episodios ya terminados, el equipo espera continuar el proyecto. “Tenemos los seis programas listos, espero que la gente se entusiasme y sean los primeros seis de muchos, porque nos faltan las historias en primera persona de los fanáticos. Mientras tanto es un programa que le va a gustar al fanático del fútbol, pero también al fanático de lo inexplicable”.

Misterios del Fútbol puede verse por Maussan Televisión, a través del canal 3.3 de televisión nacional, así como en sistemas de cable y plataformas digitales.