Mundial 2026: cuando el futbol crece… y se pone a prueba

Más equipos, más partidos, más historias… ¿más emoción?

La Copa del Mundo más grande de la historia promete espectáculo, diversidad y récords

El Mundial de 2026 no solo inaugura un nuevo formato; inaugura una nueva manera de entender el futbol global. Con 48 selecciones, tres países anfitriones y más de un centenar de partidos, la Copa del Mundo deja de ser únicamente un torneo para convertirse en un fenómeno expandido, casi inabarcable, donde conviven récords, negocios, historias humanas y tensiones deportivas. La magnitud impresiona, pero también obliga a preguntarnos si más grande significa necesariamente mejor, o si estamos ante un espectáculo que corre el riesgo de diluir su esencia en medio de la sobreabundancia.

El futbol se prepara para una cita sin precedentes. La Copa del Mundo 2026 marcará un antes y un después: será la primera con 48 selecciones, tres países anfitriones y un calendario récord de 104 partidos en 39 días.

El torneo se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, apenas la segunda vez que el Mundial se juega en varios países, después de Corea-Japón 2002.

-México recibirá 13 partidos, incluido el inaugural en Ciudad de México el 11 de junio, además de tres en rondas de eliminación.

-Canadá también albergará 13 encuentros, con estreno en Toronto el 12 de junio.

-Estados Unidos será sede de 78 partidos, incluyendo cuartos, semifinales y la final en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Jugadores y clubes protagonistas

-El Mundial reunirá a 1,248 futbolistas de 449 clubes en 71 países.

-Cristiano Ronaldo y Lionel Messi harán historia al disputar su sexto Mundial.

-El Manchester City es el club con más representantes (19), seguido por Bayern Múnich (18), PSG y Arsenal (16 cada uno), y Barcelona (15).

-La MLS tendrá un récord de 44 jugadores activos en el torneo.

Récords en juego

-Miroslav Klose mantiene la marca de 16 goles mundialistas, pero Messi (13) y Mbappé (12) podrían alcanzarlo.

-Brasil sigue siendo el país más exitoso: 23 participaciones, 76 victorias y cinco títulos.

-Cuatro selecciones debutan: Cabo Verde, Curazao, Jordania y Uzbekistán.

-Egipto intentará romper su racha de siete partidos sin ganar.

Estadísticas históricas

-Se han marcado 2,720 goles en 964 partidos de las 22 ediciones previas.

-El récord de anotaciones en un torneo (172 en Qatar 2022) podría superarse con los 40 partidos adicionales.

-La diferencia de edad entre jugadores será de más de 25 años: el arquero escocés Craig Gordon (43) y el mexicano Gilberto Mora (17).

La edición 2026 no solo será la más extensa, también la más diversa y cargada de historias individuales. Desde los veteranos que buscan cerrar su carrera con gloria, hasta los debutantes que sueñan con escribir su nombre en la historia, el torneo promete ser un espectáculo sin precedentes.

Raúl Jiménez se despide del Fulham

A tres días del debut de México frente a Sudáfrica en la inauguración del Mundial, el delantero Raúl Jiménez recibió una noticia inesperada: el Fulham decidió no renovarle contrato, cerrando así una etapa de tres años en la Premier League.

El club inglés anunció de manera escueta que el “Lobo de Tepeji” no continuará en el plantel, junto a otros 13 jugadores cuyos contratos expiran este semestre. La decisión sorprendió a la afición, pues Jiménez, de 35 años, seguía activo en los últimos partidos y se había consolidado como el quinto máximo goleador en la historia del Fulham en primera división, con 31 goles en 115 encuentros.

Aunque fuentes británicas señalan que la salida fue acordada previamente, el anuncio generó molestia entre seguidores tanto en México como en Inglaterra. En redes sociales, los aficionados calificaron de “brutal” la forma en que se comunicó la partida de uno de los referentes del club en las últimas temporadas.

Jiménez se encuentra concentrado con la Selección Mexicana en el CAR, perfilándose como titular en el duelo inaugural del Mundial. Su trayectoria con el Fulham lo coloca como uno de los delanteros latinoamericanos más destacados de la Premier League en los últimos años, y ahora deberá definir su futuro profesional tras la justa mundialista.

Japón concluye su breve preparación en Monterrey

La selección de Japón cerró su minipretemporada en Monterrey a menos de una semana de iniciar su participación en la Copa del Mundo 2026. Los Samurai Blues dejaron la Sultana del Norte este lunes por la mañana, tras una semana de entrenamientos marcada por polémicas sobre las condiciones de las canchas.

El combinado nipón volverá a Monterrey el 20 de junio, cuando enfrente a Túnez en el Estadio Monterrey. Ese partido tendrá un valor histórico: será el encuentro número mil en la historia de los Mundiales.

Todo apunta a que el capitán Wataru Endo, mediocampista del Liverpool, estará disponible para el debut de Japón, lo que refuerza la confianza del equipo en su arranque mundialista.

Calendario de Japón en el Mundial 2026

-14 de junio vs. Países Bajos – Estadio Dallas

-20 de junio vs. Túnez – Estadio Monterrey

-25 de junio vs. Suecia – Estadio Dallas

Tras la despedida en San Pedro Garza García, Japón se concentra en su debut del próximo 11 de junio, con la expectativa de superar la fase de grupos y dejar huella en un torneo que promete récords y momentos históricos.

El Papa León XIV recibe la camiseta del Tri

En pleno vuelo de Roma a Madrid, el Papa León XIV protagonizó un gesto que rápidamente se volvió viral: recibió una playera de la Selección Mexicana personalizada con su nombre y el número 14. El obsequio fue entregado por la periodista mexicana Valentina Alazraki, quien aprovechó la gira pastoral del pontífice por España para compartirle el uniforme que portará el Tri en el Mundial 2026.

Sonriente con el jersey verde en mano, el Papa expresó su deseo de que la justa deportiva “ayude a fomentar la unidad en el mundo”. Destacó que el futbol y el deporte en general pueden convertirse en herramientas para promover valores como disciplina, respeto, sacrificio y juego limpio.

Al ser cuestionado, León XIV respondió que aún no ha decidido. Recordó que ni Perú, país donde desarrolló gran parte de su labor pastoral, ni Italia, sede del Vaticano, lograron clasificarse. Por ello, dejó abierta la posibilidad de simpatizar con alguna de las selecciones consideradas sorpresa en esta edición.

El gesto ocurre en medio de una visita histórica: es la primera vez en más de una década que un pontífice viaja a España. León XIV sostendrá encuentros con jóvenes, autoridades civiles, organizaciones sociales y fieles en Madrid, Barcelona y las Islas Canarias.

Al final, este Mundial será recordado no solo por sus cifras, sino por las historias que logren sobrevivir a ellas. La despedida incierta de figuras como Raúl Jiménez, la irrupción de nuevas selecciones, los récords que tambalean y hasta gestos simbólicos como el del Papa con la camiseta del Tri, revelan que el futbol sigue siendo, ante todo, un relato humano. Quizá ahí radique el verdadero desafío de 2026: que, en medio del torneo más grande de la historia, el juego no pierda su capacidad de emocionar, de unir y de significar algo más que un simple espectáculo global.

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