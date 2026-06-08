La Semar asegura alrededor de 1.3 toneladas de cocaína en Guerrero

En una operación marítima

Resultados de operaciones de la Marina ascienden a más de 71 ton de esta droga en la presente administración

En aguas del Océano Pacífico, al sur del estado de Guerrero, personal de la Secretaría de Marina (Semar), por conducto de la Armada de México en funciones de Guardia Costera, aseguró 29 bultos de una sustancia con características similares a la cocaína, en inmediaciones de la localidad de Boca Chica, municipio de Tecpan de Galeana, Guerrero.

Dicha acción se derivó de recorridos de patrullaje y vigilancia marítima realizados por personal naval, durante los cuales se detectaron bultos en la franja costera, mismos que fueron asegurados en ese instante.

Derivado de lo anterior, se logró el aseguramiento de 29 bultos con un peso aproximado (incluyendo el embalaje) de 1,360 kilogramos de presunta cocaína, mismos que fueron trasladados al puerto de Acapulco a bordo de una unidad aérea de la Armada de México, con el fin de ponerlos a disposición con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ante la Fiscalía General de la República (FGR) para integrar la carpeta de investigación correspondiente y determinar su peso ministerial.

Este aseguramiento representa una afectación económica de 283 millones de pesos, lo que debilita la estructura financiera y operativa de los grupos delictivos. De igual forma, con esta acción se evitó que aproximadamente 2.6 millones de dosis lleguen a la sociedad.

En la presente administración suman más de 71 toneladas de cocaína asegurada en la mar y una vez determinado el peso ministerial de dicho aseguramiento, se integrará a la sumatoria.

Estas acciones forman parte de las operaciones permanentes de vigilancia marítima, aérea y terrestre que realiza la Secretaría de Marina a través de la Armada de México, en coordinación interinstitucional con los tres órdenes de gobierno, para inhibir actividades ilícitas en aguas nacionales, debilitar las capacidades operativas de grupos delictivos y fortalecer el Estado de derecho en las zonas marinas mexicanas.