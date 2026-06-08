Suman 2,112 inmuebles asegurados por delitos contra el despojo y la propiedad

“Operación Restitución” en Edomex

Toluca, Estado de México.- A través de “Operación Restitución”, elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Marina), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad estatal (SSEM) y policías municipales han asegurado 2,112 inmuebles relacionados con delitos de despojo y contra la propiedad, de los cuales, 1,214 han sido devueltos a quienes han acreditado legítimamente su propiedad.

En acciones operativas realizadas en la última semana, autoridades de los tres órdenes de gobierno que forman parte de esta estrategia realizaron 11 cateos y 19 inspecciones en 15 municipios.

Derivado de los trabajos de investigación de las diferentes dependencias de seguridad, varios integrantes de la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales de la República Mexicana, “USON”, han sido detenidos por diversos delitos, entre ellos Gabriela “N”, José Carmelo “N”, José Antonio, “N”, Rita Isabel “N”, Abigail “N” por el delito de extorsión; a María del Carmen “N”, Laura “N”, Carlos Eduardo “N”, por secuestro exprés, Daniela “N” por secuestro; José Manuel “N”; Ulises “N”, Juan Alberto “N”, Luis Ricardo “N” por despojo y a Bella Alicia “N”, por homicidio y despojo en grado de tentativa, los cuales se encuentran en diversas etapas procesales, aunque deben ser considerados inocentes en tanto no exista una sentencia condenatoria en su contra.

De entre los detenidos a través de “Operación Restitución” destaca la aprehensión de 46 sujetos identificados por esta Institución como objetivos prioritarios, quienes se encuentran en diferentes etapas procesales, entre ellos Hugo Francisco “N”, líder de la organización social autodenominada “Gestión y Organización Popular Emiliano Zapata” (GOPEZ); Brandon Salvador “N”, líder del grupo delictivo denominado “Los Gastones”; Luis Alberto “N”, líder del grupo de choque denominado “Los 300” y/o “Unión 300 A. C; José Luis “N”, líder de la autodenominada “Asociación Mexicana de Organizaciones Sociales” (AMOS); Sergio “N”, líder de “Los Souverbille” y Gulliver Cándido “N”, líder del grupo delictivo “Los Gulliver”; Juan Manuel “N”, integrante del grupo autodenominado “Los Mayas”; Ulises “N”, integrantes de la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales de la República Mexicana “USON”, quienes se encuentran vinculados a proceso por el delito de extorsión.

También han sido detenidos diversos integrantes de grupos criminales que se hacen pasar como sindicatos para encubrir sus actividades delictivas como «22 de octubre», «USON», «Los 300» y/o «Unión 300», «AMOS» y «GOPEZ» entre otros.