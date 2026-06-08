Panteón Rococó lleva su ska y rock al Caribe Mexicano

En la celebración de sus 30 años

La banda sigue demostrando que su mensaje y su ritmo no conocen fronteras

Panteón Rococó sigue festejando 30 años de historia, de ska y rock a lo grande, y ahora, la festividad aterrizará nuevamente en el estado de Quintana Roo para celebrar con todos sus fans de la región. La cita para este encuentro histórico será el próximo 14 de noviembre en la Plaza de Toros Cancún, uno de los pocos escenarios donde regresan para seguir con su celebración de tres décadas.

Esta presentación forma parte de su ambiciosa gira XXX Aniversario: Generación 95, la cual ha demostrado recientemente su capacidad de convocatoria masiva. En fechas recientes, la banda se presentó en el contexto del Circuito Nacional de los Festivales por la Paz, organizado por la Secretaría de Cultura federal, donde congregaron a más de 120 mil asistentes, que disfrutaron hasta el límite con la fusión rítmica que caracteriza al grupo capitalino.

UNA FUERZA QUE DESBORDA LOS ESCENARIOS

La energía de Panteón Rococó se mantiene imparable. Muestra de ello fue lo ocurrido el pasado domingo 29 de marzo en la ciudad de Monterrey, donde la agrupación fue testigo y protagonista de por qué son considerados la banda más explosiva del país. En el marco de la catorceava edición del festival Tecate Pa’l Norte, la banda se adueñó del escenario principal ante una audiencia de 40 mil personas, ofreciendo una de las fechas más recordadas de su trayectoria actual.

Con tres décadas de exitosa historia a sus espaldas, la banda sigue demostrando que su mensaje y su ritmo no conocen fronteras. El show en Cancún promete ser una extensión de esa misma fuerza que desbordó los límites de Monterrey, llevando un repertorio cargado de himnos generacionales que han definido el sonido del ska y el rock en español de los últimos treinta años.

No pierdas la oportunidad de ser parte de esta celebración única en la Plaza de Toros Cancún. El regreso de Panteón Rococó al Caribe mexicano promete traer una noche de catarsis colectiva, donde la “Generación 95” y los nuevos seguidores, se unirán en un solo grito de paz y mucho ska. Los boletos estarán en preventa Banamex el 4 de junio, y un día después los podrás adquirir a través de Eticket.