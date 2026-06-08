“Odio que los abrazos no duren más de cuatro horas” abre temporada

Teatro Ciego Mx regresa

Más de 20 artistas en escena, música en vivo y combate escénico en el Teatro Del

Bosque, Julio Castillo

Teatro Ciego MX, compañía con 19 años de trayectoria en investigación y artes escénicas expansivas, anuncia la temporada de reposición de Odio que los abrazos no duren más de cuatro horas, una experiencia multidisciplinaria que desafía los límites del teatro convencional. La obra se presentará del 28 de mayo al 5 de julio de 2026 en el Teatro del Bosque, Julio Castillo, con funciones de jueves a domingo.

Con texto de la dramaturga Itzel Lara —residente del Royal Court de Londres y autora de proyectos para Netflix, Sony y Disney— y dirección de Juan Carlos Saavedra, fundador de Teatro Ciego MX, el montaje reúne a más de 20 artistas en escena: actores, músicos en vivo, intérpretes de Lengua de Señas Mexicana y ensamble de performers con y sin discapacidad visual.

La obra cuenta las historias de cinco autómatas que una vez amaron o se atrevieron a soñar con el amor, y cómo éste los abandonó. Inspirada en La separación de los amantes de Igor Caruso, la pieza construye una atmósfera de riesgo físico y emocional a través del teatro, la música y el combate escénico. Como señala Lara en sus notas al programa: «a veces, la música es el único lugar donde el dolor encuentra su belleza, incluso cuando lo único que

te queda es un adiós.»

Funciones especiales con coro en vivo

La temporada suma un elemento extraordinario: algunas funciones contarán con la presencia de un coro en vivo. Estas funciones especiales están confirmadas para los viernes de temporada y la función de cierre (5 de julio). Una razón adicional para no esperar y elegir la fecha con anticipación.

Odio que los abrazos no duren más de cuatro horas integra la audiodescripción y la interpretación en Lengua de Señas Mexicana no como elementos auxiliares, sino como lenguajes estéticos centrales de la puesta en escena. Las 24 funciones contarán con Audiodescripción y Lengua de Señas Mexicana, así como espacios preferentes para personas usuarias de silla de ruedas y personas de talla baja. Para el público con discapacidad intelectual, neurodivergencia o discapacidad psicosocial, se ofrecerán

protectores auditivos y zona de salida facilitada y segura. Contaremos con una Función Relajada el día miércoles 01 de julio a las 20:00 horas, con ajustes técnicos específicos en sala como: Iluminación tenue, volumen moderado, libertad de movimiento y salida facilitada y segura.

El personal del Teatro del Bosque, Julio Castillo recibirá capacitación específica para acompañar a este público con el respeto y la atención que merece.

El proyecto tiene sus raíces en 2018, cuando la compañía comenzó a explorar una pregunta tan simple como poderosa: ¿por qué un abrazo no puede durar más de cuatro horas? Lo que nació como un laboratorio de investigación derivó en el texto de Itzel Lara y en el Programa de Formación Actoral para Personas con Discapacidad Visual (PROFA). En 2023, con el apoyo de EFITEATRO, la obra realizó una gira nacional por cinco estados de la República que abrazó a más de 5,700 espectadores.

Esta temporada de reposición es una coproducción de Arte Ciego A.C., Teatro Ciego MX y Arón Margolis, con el apoyo de Laboratorios Liomont S.A. de C.V., Solquim S.A. de C.V. e Inmobiliaria MAP S.A. de C.V. Producción nacional teatral realizada con el estímulo

fiscal del artículo 190 de la LISR (EFIARTES).

Teatro del Bosque, Julio Castillo · Del 28 de mayo al 5 de julio de 2026 Jueves y viernes 20:00 h | Sábados 19:00 h | Domingos 18:00 h Duración: 90 min | Público: 15+ | Boletos: $250 ⁠ ⁠Se suspende función el jueves 11 de junio; se reprograma el miércoles 1 de julio. ★ Funciones con coro en vivo: Estreno (28 de mayo), los viernes de la temporada y cierre (5 de julio) Espectáculo accesible con Audiodescripción, Interpretación en LSM y zona preferente para personas neurodivergencias en las 24 funciones.