Se forma la tormenta tropical “Boris” en costas del Pacífico

Alerta en Guerrero, Oaxaca, Jalisco y Colima

Activan Plan Marina y el Plan DN-III-E en fase de prevención, en coordinación con Conagua, Protección Civil y gobiernos estatales y municipales

La depresión tropical Dos-E se intensificó la madrugada de este lunes a tormenta tropical “Boris” a 135 kilómetros de Acapulco y a 80 kilómetros al suroeste de Punta Maldonado, Guerrero, traerá lluvias torrenciales en la región oeste y costa de Guerrero, así como en Oaxaca y llevará lluvias fuertes en Jalisco y Colima, informó la Conagua.

A través de un comunicado, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) detalló que la tormenta traerá lluvias torrenciales en la región oeste y costa de Guerrero, así como en Oaxaca y llevará lluvias fuertes en áreas de Jalisco y Colima.

Las precipitaciones podrían generar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados.

Ante esto, la madrugada de este lunes, el Gobierno federal activó los planes DN-III-E y Marina en fase preventiva.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que las fuerzas armadas, autoridades de protección civil y la Comisión Nacional del Agua mantienen coordinación para atender posibles afectaciones derivadas de lluvias intensas, oleaje elevado y mar de fondo.

“La Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional han activado el Plan Marina y el Plan DN-III-E en fase de prevención, en coordinación con Conagua, la Coordinación Nacional de Protección Civil, Gobiernos estatales y municipales”, señaló la en redes sociales.

Las autoridades federales emitieron una alerta para habitantes de Guerrero y Oaxaca, particularmente en la franja costera comprendida entre Lagunas de Chacahua y Tecpan de Galeana, donde se prevén los mayores efectos del sistema meteorológico.

La mandataria federal llamó a la población de Colima, Jalisco, Michoacán y Nayarit a mantenerse atenta a la información oficial sobre la trayectoria y evolución del fenómeno.

Sheinbaum Pardo Sostuvo que las dependencias federales se encuentran preparadas para atender a la población y reiteró el llamado a seguir únicamente información emitida por las autoridades.

Temporal de lluvias y onda de calor se ‘alojan’ en México

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), informó que durante el inicio de la semana de jiornada mundialista persistirá la temporada de lluvias sobre gran parte del territorio nacional, mientras que la onda de calor continuará afectando a diversos estados del país con temperaturas de hasta 45 grados Celsius.

La tormenta tropical “Boris” con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, canales de baja presión provocará lluvias fuertes a torrenciales en entidades del noreste, oriente, centro, occidente, sur y sureste de México, incluido el Valle de México.

Las precipitaciones más intensas se registran en Guerrero y Oaxaca, donde podrían acumularse entre 150 y 250 milímetros de lluvia.

Asimismo, se pronostican lluvias intensas en Jalisco, Colima, Michoacán, Chiapas, Veracruz, Puebla, San Luis Potosí y Tamaulipas.

El SMN también advirtió que durante la madrugada del lunes el ciclón tropical podría tocar tierra en las costas de Guerrero.

Protección Civil emite recomendaciones a la población

Ante el riesgo de lluvias intensas y vientos fuertes, la Coordinación Nacional de Protección Civil llamó a la población a reforzar medidas de autocuidado en viviendas y comunidades.

Entre las principales recomendaciones destacan:

– Mantener libres de basura coladeras y desagües.

– Sujetar objetos en patios y azoteas.

– Respetar la señalización en zonas de playa.

– Evitar cruzar ríos, corrientes o calles inundadas.

– Permanecer en lugares seguros durante las precipitaciones.

– Mantener protegidas a las mascotas y animales de compañía.

– Asimismo, las autoridades exhortaron a la ciudadanía a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales del Gobierno de México, Protección Civil y el SMN.

Onda tropical 5 e ingreso de humedad en el mar Caribe

Por otra parte, el paso de la onda tropical número 5 y el ingreso de humedad proveniente del mar Caribe ocasionarán lluvias fuertes en la península de Yucatán, con afectaciones previstas en Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Además de las lluvias, el fenómeno estará acompañado por fuertes rachas de viento y oleaje elevado.

Las autoridades meteorológicas alertaron que las lluvias fuertes, muy fuertes e intensas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, además de incrementar el riesgo de deslaves, inundaciones, encharcamientos y crecidas de ríos y arroyos en zonas vulnerables.

También advirtieron que las rachas de viento podrían provocar la caída de árboles y anuncios publicitarios, por lo que exhortaron a la población a mantenerse atenta a los avisos de Protección Civil y seguir las recomendaciones de las autoridades.