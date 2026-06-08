La UAEMéx impulsa investigación y formación de especialistas en sostenibilidad

Laboratorio de Ciencias Ambientales impulsa estudios sobre residuos, movilidad, agua y áreas verdes, además de fomentar la participación estudiantil en proyectos con impacto social y ambiental

Toluca, Méx.- Desde hace más de 15 años, la Facultad de Planeación Urbana y Regional (FaPUR) de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) fortalece la investigación científica a través de su Laboratorio de Ciencias Ambientales, un espacio estratégico para la formación de especialistas en sostenibilidad y análisis ambiental que ha contribuido al desarrollo de estudios sobre residuos sólidos urbanos, movilidad universitaria, calidad de suelos, recursos hídricos y áreas verdes, con impacto tanto dentro como fuera de la institución.

El coordinador del Laboratorio, Gustavo Álvarez Arteaga, explicó que este espacio surgió como respuesta a las necesidades académicas de las licenciaturas en Ciencias Ambientales y Planificación Territorial, permitiendo al estudiantado realizar prácticas profesionales, investigaciones y estudios especializados en materia ambiental.

“Es un área de apoyo donde convergen estudiantes y docentes para desarrollar trabajo colaborativo. Aquí se forman en temas relacionados con aspectos geológicos, gestión de residuos sólidos urbanos, degradación ambiental y análisis de agua”, señaló.

Por su parte, la profesora e investigadora de la FaPUR, Claudia Ivett Alanís Ramírez, destacó que el laboratorio brinda a las y los estudiantes la oportunidad de enfrentar problemáticas ambientales reales desde los primeros semestres de su formación, mediante prácticas experimentales de química orgánica e inorgánica.

Asimismo, resaltó la participación de la Facultad en la Red de Análisis de Ciclo de Vida y Sostenibilidad, uno de los proyectos más relevantes impulsados desde este espacio académico. Esta iniciativa reúne a cuerpos académicos de las facultades de Química, Ingeniería y Planeación Urbana y Regional, además de contar con la colaboración de investigadores nacionales e internacionales de Chile y Colombia.

“Dentro de la Red y desde la perspectiva de nuestra facultad, es fundamental estudiar a nivel local temas relacionados con residuos, transporte y consumo eléctrico, con el propósito de generar datos cualitativos y cuantitativos que permitan a los estudiantes identificar problemáticas y proponer soluciones concretas”, afirmó.

Ambos académicos coincidieron en que la existencia de este laboratorio resulta esencial para la formación de profesionistas capaces de atender los desafíos ambientales desde una perspectiva científica y social.

Además, destacaron su colaboración con la Dirección de Protección al Ambiente de la UAEMéx para dar seguimiento a campañas de reforestación y saneamiento de áreas verdes en distintos espacios universitarios.

Finalmente, Gustavo Álvarez Arteaga y Claudia Ivett Alanís Ramírez invitaron a la comunidad universitaria a involucrarse en proyectos ambientales y consultar las investigaciones disponibles en el repositorio institucional, así como en las plataformas digitales de la Red de Análisis de Ciclo de Vida y Sostenibilidad.

“Lo que no se divulga y no se difunde corre el riesgo de perder el impacto que buscamos generar en la sociedad. Por ello, contamos con herramientas digitales como webinars e infografías que acercan nuestras investigaciones a las y los jóvenes universitarios, fomentando su participación y la construcción de una mayor conciencia ambiental”, concluyeron.