Impulsan cultura ambiental entre estudiantes del Plantel “Isidro Fabela Alfaro”

Atlacomulco, Méx.- Para fortalecer la educación y la cultura ambiental entre la comunidad auriverde, el académico y administrativo del Plantel “Isidro Fabela Alfaro” de la Escuela Preparatoria de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Alfredo Ocampo Hernández, encabeza el Programa de Medio Ambiente y Protección Civil, una iniciativa que promueve la participación activa del estudiantado en acciones de conservación y sustentabilidad.

Desde 2011, este espacio académico desarrolla estrategias orientadas al cuidado del entorno y a la formación de jóvenes comprometidos con el medio ambiente. Dichos esfuerzos se han visto fortalecidos con la implementación del Currículo de Bachillerato Universitario (CBU 2024), que ha permitido consolidar proyectos colaborativos con impacto tanto dentro como fuera de las aulas.

Ocampo Hernández explicó que el programa ha favorecido la vinculación de las y los estudiantes con los espacios naturales del plantel y de sus comunidades, integrando la conciencia ambiental como parte fundamental de su formación en el nivel medio superior.

Entre las principales acciones destacan las jornadas de reforestación realizadas bajo criterios técnicos de seguimiento y manejo adecuados, la elaboración de composta a partir de residuos orgánicos generados en la cafetería escolar y la promoción del uso responsable de materiales como el plástico y el unicel.

El docente de las asignaturas de Geografía, Cultura Ambiental y Desarrollo Sustentable señaló que los resultados visibles de estas iniciativas motivan al estudiantado a involucrarse de manera constante en actividades de preservación ambiental.

“Durante el semestre pasado establecimos jardines polinizadores y huertos escolares. Las y los estudiantes participan activamente en el acondicionamiento de estos espacios y hemos observado el regreso de distintas especies. Han vuelto las abejas, los colibríes e incluso algunas aves acuáticas en temporadas de acumulación de agua, lo que nos impulsa a seguir recuperando estos ecosistemas”, destacó.

Asimismo, resaltó la labor de la Brigada de Jóvenes Ecologistas ECOPIFA 09, integrada por estudiantes de segundo, cuarto y sexto semestre, quienes contribuyen a la organización y difusión de actividades ambientales dentro del plantel.

En este sentido, subrayó la importancia de fortalecer la cultura ambiental entre las juventudes, al considerar que la protección del entorno es una responsabilidad compartida entre la sociedad y las instituciones educativas.