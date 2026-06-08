¡Sí se puede!

TRAS LA PUERTA DEL PODER: Roberto Vizcaíno

¿Quién fue el gran ganador ayer en Coahuila? ¿A cuál de los dos se le debe atribuir el 16-0 recetado por el PRI a Morena? ¿Al gobernador Manolo Jiménez o al presidente del PRI, Alejandro Alito Moreno?

Sin duda. la medalla es de ambos, compartida. El gobernador ha creado las condiciones de una buena administración que es reconocida por sus ciudadanos y Alito ha logrado lanzar candidatos igualmente valorados por sus electores.

Y con ello logran que Coahuila sea la única entidad que no ha vivido la alternancia y dónde desde 1928 sólo haya ganado el PRI la gubernatura de este estado.

Ahora el PRI se lleva las 16 diputaciones de mayoría y tendrá todavía participación de las 9 plurinominales con que se integran las 25 diputaciones que forman el Congreso de Coahuila.

A reserva de alguna modificación menor, el voto en Coahuila (donde la Lista Nominal registra a 2 millones 475 mil 182 ciudadanos con credencial de elector) fue del 51 por ciento frente a un 49 por ciento de abstención, es decir acudieron a urnas millón y medio de coahuilenses en promedio.

De ellos, el 51 por ciento (unos 650 mil votos) se lo llevaron los candidatos a diputados de mayoría del PRI para lograr el triunfo en los 16 distritos con que cuenta el estado, en una elección tranquila, sin incidentes.

Morena obtuvo el 24 por ciento mientras sus aliados PT y Verde apenas alcanzaron 1.5 y 1.8 por ciento. O sea, que estos últimos 2 partidos van a perder su registro en ese estado al no alcanzar el 3 por ciento de los votos requeridos para continuar siendo reconocidos ahí como partidos.

Pero el mayor perdedor de este proceso es Acción Nacional al lograr apenas un 2.8 por ciento de la elección.

Su situación queda a punto de la desaparición cuando el PAN era el partido que tradicionalmente competía por el triunfo frente al PRI y en esta ocasión queda casi en nada.

Morena no es partido hegemónico, dominante, imbatible

Ese logro no es menor. Lo demostrado ayer en Coahuila con el zapatote electoral propinado por el PRI a Morena, PT y Verde, a la alianza oficialista y a la 4T, es kryptonita para todos ellos, es mostrarle al país entero y más allá, que no son invencibles, ni tampoco predominantes.

Y de paso le propinaron una tranquiza electoral a Andrés Manuel Andy López Beltrán -hijo de Andrés Manuel López Obrador- quien era secretario de Organización de Morena y había anunciado que se iba a vivir a Coahuila para conducir la campaña de su partido y ganarle el Congreso local al PRI.

Al final. hace unas dos o tres semanas. renunció a su cargo partidario, abandonó a sus candidatos en Coahuila, y se fue a buscar una diputación de Morena en Tabasco. Huyó, afirman todos en Coahuila, antes de que ese barco electoral se hundiera el domingo pasado.

Pero el tremendo resultado no queda sólo en la derrota de los anteriores, sino que igual es contundente para Jorge Romero, el relamido y muy engolado líder nacional del Partido Acción Nacional, y para Jorge Álvarez Máynez, el fantochón líder fosfo-fosfo y bueno para empinarse una cheve ante cualquier motivo.

Ambos rechazan el insistente llamado a una coalición electoral demandada por Alito Moreno quien con gráficas y resultados electorales de 2021 y 2024 en mano, muestra que solo con una alianza de todos ellos se podrá arrebatarle la mayoría en Cámara de Diputados al oficialismo.

El priista no se cansa en mostrar que todos ellos (PRI, PAN y MC) representan al menos 23 millones de votos mientras que el oficialismo (Morena, PT y Verde) apenas llega a 22 millones.

En porcentajes eso significó en el proceso presidencial y legislativo de 2024 el 56 por ciento de curules para Morena, PT y Verde, mientras que para PAN, PRI y MC significó el 54 por ciento.

La sobrerrepresentación otorgada a Morena, PT y Verde en San Lázaro se las dio luego el tribunal electoral para que el 56 por ciento de votos lograda en urnas se convirtiera en 74 por ciento de diputados por la vía de una decisión inconstitucional de escritorio de los magistrados del Trife.

Según las proyecciones de Alito Moreno, la coalición les daría a PAN, PRI y MC el triunfo en al menos 12 de las 17 gubernaturas en juego en 2027 y sin alianza estarían prácticamente perdiendo todas.

Américo reta a Los Angeles Times

Acorralado mediáticamente por el diario californiano y las réplicas del caso en la prensa nacional, el gobernador morenista de Tamaulipas, Americo Villarreal, salió a dar una conferencia en que mostró su visa y cuestionó la validez del reportaje del periodista de Steve Fisher, reconocido por haber señalado que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, iba a ser denunciado por la justicia de EU por vinculaciones con el Cártel de Sinaloa como luego ocurrió.

En el caso del gobernador Villarreal, una consulta periodística ante las agencias USCIS, CBP e ICE de EU -responsables de los controles migratorios y fronterizos estadounidenses-, reveló -dijo luego el gobernador aludido-, que no existe ningún expediente abierto en su contra ni del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, como afirma el diario californiano.

Hoy todo puede ser posible, desde que todo esto quede como lo que se conoce en el periodismo como una volada -o sea un invento del reportero- o como dice la presidenta Claudia Sheinbaum, una jugada política de cara a las elecciones de noviembre en Estados Unidos o de las mexicanas de 2027.

Como en el beisbol, estos asuntos no terminan hasta que terminan.

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