López Obrador, necesario para Morena

De frente y de perfil Ramón Zurita Sahagún

Ahora más que nunca, Morena requiere de las apariciones constantes de Andrés Manuel López Obrador.

Lo requiere con frecuencia para tratar de revertir la ola negativa hacia el partido, luego de que los resultados electorales de los más recientes comicios no le han favorecido.

Primero fueron los procesos electorales de Veracruz y Durango, donde en el primero de los estados los resultados fueron regulares, con un Partido Verde y del Trabajo, sus aliados de siempre que resultaron beneficiados por no ir de la mano y panistas, priistas y emecistas, consiguieron importantes victorias en ayuntamientos principales.

En Durango le fue peor, al quedar relegado al cuarto lugar y ahora en Coahuila, nuevamente fueron barridos por una ola priista que se siente muy sólida en los estados que gobierna.

La salida de Andrés Manuel López Beltrán de la secretaría de Organización de Morena, llegó apenas a tiempo, unas semanas antes de la debacle que ya se advertía.

No podía ser peor la presentación de Ariadna Montiel en un proceso electoral que ser barridos en las 16 diputaciones uninominales que estaban en juego y tener que conformarse con cuatro plurinominales.

Lo ocurrido en Coahuila no es ninguna sorpresa, es una entidad en la que los ciudadanos están conformes con las gestiones de los gobernantes priistas y lo ratificaron en 2023, manteniendo el estado como el único en el que el PRI se mantiene invicto después de 97 años de gobierno.

Hasta ahora existieron amagos de los partidos adversarios del PRI de arrebatarles el poder, pero han quedado solamente en eso, simples intentos.

Ni el PAN, en su momento, el PRD después y ahora Morena han podido rebasar al tricolor, por lo que los del Movimiento de Regeneración Nacional saben que deben vacunar a su partido con una poderosa vitamina llamada Andrés Manuel López Obrador.

El tabasqueño sabe cuáles son los lados flacos de los electores y atacarlos sería su intervención.

Por lo pronto, ya mostró que su hijo “Andy” requiere del refuerzo del padre que lo hará en la entidad natal de ambos, si es que quiere ganar abrumadoramente la diputación federal por la que competirá en 2027.

Pero Morena quiere a AMLO de tiempo completo, aunque se conformaría con esas apariciones sorpresivas cuando se requiera, sea para campañas electorales o para respaldar la acción de la Presidenta Claudia Sheinbaum, algo que no cae muy bien en muchos sectores del país.

Sin embargo, para los duros de Morena, López Obrador sigue siendo el símbolo del partido y su presencia es necesaria, ya que de no hacerlo el partido se podría resquebrajar el año próximo donde obtener la mayoría en la Cámara de Diputados es necesaria y refrendar la mayor parte de las gubernaturas se requiere para mostrar la fortaleza del partido.

Como dice la vieja canción de Cuco Sánchez como el sol le hace falta a la luna, pues sin él no podría darnos luz, lo mismo dicen los duros de Morena sobre López Obrador.

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Contento y sonriente Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI mostró que su esfuerzo puede tener éxito en 2027 y el PRI podría recuperar algunos espacios electorales…Sinaloa no solamente enfrenta el rechazo al actual gobierno estatal, sino también la repulsa hacia los intentos de establecer una planta de amoniaco en el puerto de Topolobampo.

ramonzurita44@hotmail.com

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