El gobierno federal blindará a Mahahual frente a turismo masivo

DERECHO DE REPLICA José Luis Montañez

Se camina hacia un modelo de desarrollo sustentable

El Caribe mexicano vuelve a colocarse en el centro del debate ambiental. El gobierno de México dio un giro de timón: anunció la elaboración de un decreto especial para blindar a Mahahual frente al turismo masivo y encaminarlo hacia un esquema de desarrollo sustentable, con énfasis en el ecoturismo y la prosperidad compartida para las comunidades locales.

Desde Yum Balam, en Holbox, Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente, subrayó que Mahahual no es solo un destino turístico: es una comunidad que ha convivido por décadas con manglares, selvas y arrecifes. Por instrucción presidencial, sostuvo encuentros con habitantes de la región para recoger sus inquietudes y delinear un proyecto que equilibre crecimiento económico y conservación ambiental.

La funcionaria adelantó que el decreto será construido de manera conjunta entre Semarnat, Sectur, Fonatur, el gobierno estatal y las comunidades locales. La meta: orientar el turismo hacia actividades sustentables, limitar megaproyectos de alto impacto y fortalecer alternativas vinculadas con el ecoturismo.

Los pobladores de Mahahual, dijo Bárcena, han manifestado disposición para recibir inversiones que beneficien directamente a hoteles, restaurantes, comercios y pequeños negocios, garantizando que la derrama económica permanezca en la comunidad.

En paralelo, la secretaria presentó las estrategias México Circular y Holbox Circular, enfocadas en reducir residuos, reciclar y disminuir plásticos de un solo uso en destinos turísticos y zonas costeras.

Con estas acciones, el Gobierno de México pretende consolidar un modelo turístico sustentable que priorice la justicia ambiental, el bienestar social y la protección de uno de los enclaves naturales más valiosos del Caribe mexicano.

Cae el turismo en la Grand Costa Maya

El sur del Caribe mexicano enfrenta un inicio de año con cifras mixtas. Durante el primer trimestre de 2026, los destinos que integran la marca Grand Costa Maya recibieron 221 mil visitantes, lo que significó una ligera caída del 1.5% respecto al mismo periodo del año anterior.

De acuerdo con estadísticas de Sedetur, Chetumal fue el más afectado con una baja del 4.6%, seguido de Mahahual, que retrocedió 0.5%. En contraste, Bacalar logró un repunte del 3.4% en la llegada de turistas, consolidando su atractivo como Pueblo Mágico.

La ocupación hotelera promedio en la región se ubicó en 54.2%, casi dos puntos menos que en 2025. El comportamiento fue desigual: Chetumal y Mahahual registraron descensos en cuartos ocupados por noche, mientras Bacalar avanzó 1.1 puntos.

La Grand Costa Maya se promociona como un corredor turístico sustentable, con experiencias de naturaleza, aventura, historia y cultura. Su infraestructura hotelera suma 273 centros de hospedaje y más de cuatro mil habitaciones.

Cada destino aporta un sello distintivo:

– Chetumal, capital del estado, rodeada de balnearios en la ribera del río Hondo y con una rica historia por descubrir.

– Bacalar, famoso por la Laguna de los Siete Colores, que sigue siendo su principal -atractivo.

– Mahahual, con playas tranquilas de arena blanca y aguas turquesa que atraen a quienes buscan descanso y contacto con la naturaleza.

La oferta se complementa con cinco sitios mayas de gran relevancia: Chacchoben, Kohunlich, Dzibanché-Kinichná, Oxtankah e Ichkabal, que refuerzan la identidad cultural de la región y diversifican la experiencia turística.

El arranque de 2026 muestra que la Grand Costa Maya enfrenta el reto de recuperar dinamismo en Chetumal y Mahahual, mientras Bacalar se consolida como motor de atracción. La clave estará en mantener la promoción internacional y fortalecer la infraestructura sin perder el enfoque sustentable que distingue a la región.

“Operativo Mochila” en Playa del Carmen

La alerta por presuntas intoxicaciones entre estudiantes de nivel básico llevó a las autoridades de Playa del Carmen a implementar el Operativo Mochila, tras detectarse sustancias prohibidas en planteles educativos.

El director de Educación municipal, Félix Teh Cen, confirmó que la primera intervención se realizó en la secundaria Vicente Guerrero, ubicada en el fraccionamiento Palmas. En mayo, la policía tuvo que intervenir por un incidente de intoxicación que involucró a menores de 15 años dentro del plantel.

La situación generó inquietud entre padres de familia, quienes temen que al interior de las escuelas se estén distribuyendo estupefacientes.

Teh Cen explicó que se busca replicar los operativos en otros planteles, con apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Además, adelantó la instalación de un consejo de participación ciudadana, donde los padres podrán involucrarse en la prevención y vigilancia de estos casos.

El funcionario subrayó que las revisiones se realizan acompañadas por personal del órgano estatal de Derechos Humanos, con el objetivo de garantizar que no se vulneren los derechos de intimidad de los estudiantes.

El problema no es aislado. En marzo, otra secundaria en Villas del Sol enfrentó un caso similar. En esa ocasión, un maestro fue detenido y enfrenta proceso penal por corrupción de menores.