Sheinbaum presenta primer auto eléctrico 100% mexicano: Olinia 1

HORA 14. Mauricio Conde Olivares

En Cancún, la Presidenta Municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta, reafirmó su compromiso de brindar atención médica integral, digna y accesible, al destacar la certificación de las dos Unidades Médicas Municipales, que en lo que va de 2026 han atendido a más de 9 mil personas.

“Para seguir construyendo una ciudad donde el bienestar sea una realidad para todas y todos, pusimos en marcha estas unidades, acercando servicios de calidad y gratuitos a las familias cancunenses”, dijo laAlcaldesa.

Informó que, en lo que va del año, la Unidad Médica Municipal No. 1 ha ofrecido un total de 7 mil 551 atenciones, de las cuales mil 828 corresponden a consultas médicas; 3 mil 481 a servicios de medicina preventiva; 134 a optometría; 962 a odontología; 251 a nutrición; 768 a psicología; y 127 a trabajo social.

Asimismo, comentó que la Unidad Médica Municipal No. 2, inaugurada en febrero de este año y que opera en turno matutino, ha otorgado mil 451 atenciones. Entre los servicios destacan 249 consultas médicas, 243 de medicina preventiva, 393 de psicología, 304 de trabajo social, 167 de nutrición, 65 odontológicas y 30 de optometría.

Por último, invitó a la ciudadanía a hacer uso de los beneficios que ofrecen estos espacios: la No. 1, ubicada junto al Palacio Municipal, en la Supermanzana 5, con horario de 08:00 a 20:00 horas; y la No. 2, en el COBUS de la Supermanzana 101, de 09:00 a 15:00 horas.

También, le comento que en Quintana Roo, la Secretaría Estatal de Salud (SESA) llevó a cabo la segunda sesión ordinaria del Comité Estatal de Seguridad en Salud, en la que los tres órdenes de gobierno revisaron los avances de la preparación sanitaria en Quintana Roo para la Copa Mundial 2026, así como el fortalecimiento de la Sanidad Internacional en todas las entradas del estado y las acciones ante fenómenos hidrometeorológicos.

A fin de consolidar un sistema de salud con capacidad de respuesta ante grandes eventos internacionales, como lo ha instruido la gobernadora, Mara Lezama Espinosa, se analizaron las estrategias interinstitucionales para garantizar atención médica y protección de la salud de la población y visitantes que arribarán al estado durante la justa mundialista.

El secretario de Salud, Flavio Carlos Rosado, destacó que, bajo el liderazgo de la gobernadora, Mara Lezama, la capacidad de respuesta se fortalece ante eventos de concentración masiva mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno.

Durante la sesión se presentaron avances del Plan Kukulkán, que contempla la operación del Comando Operativo de Salud, protocolos de atención médica, vigilancia epidemiológica y protección contra riesgos sanitarios, como parte de las acciones impulsadas por la gobernadora para garantizar entornos seguros durante la Copa Mundial 2026.

También se informó que Quintana Roo cuenta con 11 hospitales de segundo nivel y mecanismos de coordinación para atender emergencias, fortaleciendo la infraestructura sanitaria que la gobernadora Mara Lezama ha impulsado para brindar una atención oportuna y de calidad.

De igual forma, se revisaron acciones de vigilancia sanitaria en establecimientos de alimentos, agua y servicios, así como el fortalecimiento de las acciones de vigilancia epidemiológica y sanidad internacional en aeropuertos, puertos y terminales marítimas del estado, mediante el monitoreo permanente de pasajeros y medios de transporte internacionales, así como la coordinación con autoridades nacionales e internacionales para la detección oportuna y atención de posibles riesgos para la salud pública.

El Comité acordó reforzar la coordinación entre instituciones de salud, protección civil, seguridad ciudadana y otras dependencias, para garantizar condiciones seguras y mantener una respuesta efectiva ante contingencias.

“Nos preparamos con anticipación porque la seguridad en salud es fundamental para nuestras familias y visitantes, y este Mundial representa una oportunidad para demostrar la capacidad de Quintana Roo para proteger la salud de todas y todos”, señaló el secretario.

Asimismo, se destacó la importancia de fortalecer la preparación ante la temporada de lluvias y ciclones tropicales. En este sentido, se revisaron los protocolos de respuesta sanitaria, la disponibilidad de insumos estratégicos y la coordinación con Protección Civil para atender oportunamente cualquier contingencia que pudiera afectar a la población, como lo establece el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo que promueve la gobernadora Mara Lezama.

Recuerdan que en la pasada emisión de esta columna, recomendé un evento específico a quienes estuvieran de viaje por Monterrey. Pues les participo los pormenores: Con una alta afluencia y un ambiente de convivencia familiar, inició la segunda edición del Festival del Adulto Mayor Telcel Monterrey 2026, que se realizó del 5 al 7 de junio en los salones E y F de CINTERMEX con actividades enfocadas en bienestar, salud, inclusión social y envejecimiento activo.

El Lic. Javier Sirvent, Director General del Festival del Adulto Mayor Telcel, informó que durante la primera jornada cientos de personas adultas mayores asistieron para participar en conferencias, talleres, actividades recreativas y servicios especializados, en uno de los encuentros más relevantes del norte del país para este sector.

“Estamos muy satisfechos con la respuesta que hemos tenido desde la apertura del festival. Hemos reunido en un mismo espacio información, orientación, entretenimiento y servicios que contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas mayores y de sus familias”, destacó Javier Sirvent.

Durante el evento, los asistentes accedieron a conferencias y pláticas impartidas por especialistas en salud integral, prevención de enfermedades, tanatología, asesoría financiera, tecnología, bienestar emocional, activación física y calidad de vida, entre otros temas.

Entre los servicios más solicitados destacó la Jornada Notarial, donde especialistas ofrecen orientación sobre testamentos, sucesiones, patrimonio familiar y trámites legales relacionados con la administración y protección del patrimonio.

El programa también incluyó actividades recreativas y culturales como presentaciones musicales, sesiones de baile, concursos, exhibiciones, juegos de dominó y futbolito, además de dinámicas de convivencia y activaciones de patrocinadores.

Javier Sirvent destacó además el respaldo de organismos, asociaciones de adultos mayores, instituciones públicas y privadas, así como empresas comprometidas con el bienestar de este sector, cuya participación fortalece la oferta disponible para los asistentes.

Recordó que en la edición de 2025 se registraron más de nueve mil visitantes, por lo que este año la meta es superar las 10 mil personas durante los tres días de actividades.

El Festival del Adulto Mayor Telcel Monterrey 2026 permaneció abierto hasta el domingo 7 de junio en CINTERMEX, con entrada libre y gratuita, para que personas mayores, familiares y cuidadores accedan a información especializada, servicios, productos y actividades orientadas a promover una vida plena, activa y saludable.

El evento, organizado por el Festival del Adulto Mayor Telcel, Telcel, el Instituto Estatal de las Personas Adultas Mayores (IEPAM) y diversos aliados estratégicos, tuvo como objetivo promover el bienestar integral, la inclusión, el aprendizaje permanente y la participación social de las personas adultas mayores.

Durante la inauguración, el viernes 5 de junio, Myrna Elia García Barrera, titular del IEPAM y representante del Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, destacó la importancia de generar espacios que impulsen el envejecimiento saludable, la autonomía y el ejercicio pleno de los derechos de las personas mayores. Asimismo, se realizó el corte de listón y un recorrido por los módulos de atención, orientación y servicios especializados instalados en el recinto.

Finalmente, le comento que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la presentación oficial del Olinia 1, el primer vehículo eléctrico 100% diseñado, desarrollado y ensamblado en territorio nacional. Durante el acto público celebrado en el municipio de Zumpango, Estado de México, la mandataria federal realizó una demostración abierta al conducir el minivehículo hacia el escenario principal, marcando el inicio de una estrategia gubernamental enfocada en democratizar el acceso a la electromovilidad urbana.

El proyecto Olinia representa la incursión del Gobierno Federal en la creación de una marca automotriz pública orientada a la transición energética. Con una identidad visual inspirada en un alebrije de liebre que simboliza adaptabilidad, velocidad y desarrollo tecnológico, la iniciativa busca consolidar un modelo de transporte económico y de baja huella de carbono; empero, lo anterior será motivo de otro análisis en posterior entrega de HORA 14.

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