Hoteleros descartan alzas en tarifas por Mundial 2026

Amplia oferta de hospedaje en Tulum

El evento coincide con la temporada de tarifas más bajas en el destino

Por. redacción DIARIOIMAGEN

Tulum.- Mientras en varias ciudades sede de la Copa Mundial de Futbol 2026 se reportan incrementos en los precios de hospedaje, en Tulum el panorama es distinto. El presidente de la Asociación de Hoteles local, David Ortiz Mena, aseguró que no se prevén aumentos significativos en las tarifas hoteleras ni en las plataformas de renta vacacional durante el torneo.

“Respecto a las tarifas en Tulum, a comparación de las ciudades sede, no vemos que se estén triplicando los precios ni aumentando las tarifas. Por el contrario, esta temporada de verano coincide con la estacionalidad tarifaria más baja del año”, explicó.

Factores que mantienen la estabilidad

– Competencia hotelera: La amplia oferta de hospedaje limita incrementos desproporcionados.

– Renta vacacional: Plataformas como Airbnb cuentan con gran disponibilidad de inmuebles, lo que contribuye a mantener precios estables.

– Estacionalidad baja: El verano coincide con la temporada de tarifas más bajas en el destino.

Ortiz Mena subrayó que la dinámica económica de Tulum responde a factores propios del mercado turístico local, más que a la celebración del Mundial.

El sector turístico de Tulum estima que la llegada de visitantes por el Mundial no provocará un descontrol en los precios de hospedaje, a diferencia de lo que ocurre en las ciudades sede directa de los partidos.

Cancún enfrenta baja turística como parte de tendencia global

La disminución en la llegada de visitantes y reservaciones en Cancún y el Caribe mexicano no es un fenómeno aislado. Según Rodrigo de la Peña Segura, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres (AHCPM&IM), se trata de una tendencia global vinculada a la dinámica del transporte aéreo internacional.

En una reunión con el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo y el secretario estatal de Turismo, Bernardo Cueto Riestra, se analizaron los indicadores actuales y los mercados emisores estratégicos.

Factores de la desaceleración:

– Reducción de asientos disponibles en vuelos internacionales.

– Incremento de costos operativos de aerolíneas por el precio del combustible.

– Ajustes en rutas y nuevas estrategias comerciales que reconfiguran el flujo de viajeros.

– Estos factores impactan directamente en la hotelería organizada de Quintana Roo.

De la Peña reconoció que el Mundial de Futbol 2026 es una apuesta para reactivar la actividad turística, aunque las cifras de preventa aún no alcanzan lo esperado. Señaló que gran parte de las reservaciones internacionales se están concretando de último momento, especialmente desde Colombia y Brasil.

Respecto al recale de sargazo, el líder hotelero recordó que es un fenómeno macroregional que también afecta a destinos como Jamaica y República Dominicana. Por ello, la asociación hotelera mantendrá reuniones mensuales con la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente para homologar acciones de contención y reforzar la narrativa digital del destino.

La baja en reservaciones en Cancún refleja una coyuntura global marcada por la crisis aérea y factores externos. El sector turístico apuesta por el Mundial y por estrategias conjuntas contra el sargazo para mantener la competitividad del Caribe Mexicano.