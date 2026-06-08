Quintana Roo, listo para temporada de huracanes 2026

Con más de 800 refugios

Brigadistas capacitados y protocolos de atención activados en 11 municipios

Chetumal.- Con el inicio oficial de la temporada de ciclones tropicales en el Atlántico, Mar Caribe y Golfo de México, las autoridades estatales aseguran que Quintana Roo está listo para enfrentar cualquier eventualidad meteorológica. La entidad cuenta con una amplia red de refugios, brigadistas capacitados y protocolos de atención activados en los 11 municipios.

El director de Protección Civil estatal, Guillermo Núñez Leal, informó que se dispone de 834 refugios temporales para la población y 16 espacios adicionales para mascotas, una medida que busca garantizar atención integral a las familias durante una contingencia. Los gobiernos municipales ya concluyeron inspecciones para asegurar que los inmuebles cumplen con las condiciones de seguridad e infraestructura necesarias.

El estado cuenta con un estado de fuerza de 3 mil 500 brigadistas, quienes participarán en labores de prevención, evacuación y recuperación. A este despliegue se suman corporaciones federales, municipales, fuerzas armadas y organismos de auxilio, todos integrados en el Sistema Estatal de Protección Civil.

Los municipios avanzan en la instalación de Comités Operativos Especializados para la Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales, responsables de coordinar acciones preventivas y estrategias de respuesta inmediata.

La temporada de huracanes 2026, que inició el 1 de junio y concluirá el 30 de noviembre, contempla entre 11 y 15 ciclones tropicales en la cuenca del Atlántico, según la Comisión Nacional del Agua. Aunque no todos impactarán directamente a Quintana Roo, las recientes lluvias ya evidenciaron problemas de acumulación de agua en zonas urbanas, lo que obliga a reforzar obras hidráulicas y sistemas de drenaje.

Protección Civil reiteró que la prevención es la mejor herramienta y recomendó:

– Identificar refugio cercano.

– Proteger documentos.

– Elaborar plan familiar.

– Preparar mochila de emergencia.

– Seguir fuentes oficiales.

Con más de 800 refugios habilitados, miles de brigadistas listos y protocolos activos, Quintana Roo entra a la temporada de huracanes con una estructura de respuesta fortalecida. La clave, insisten las autoridades, será la participación ciudadana para reducir riesgos y enfrentar con éxito cualquier fenómeno meteorológico.

Economía circular con sargazo en PM

La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, visitó las instalaciones de la empresa Carbon Wave en Puerto Morelos, Quintana Roo, para conocer de primera mano las soluciones de aprovechamiento del sargazo bajo un esquema de economía circular.

Durante el recorrido se analizaron procesos de recolección, procesamiento y valorización del alga marina, con énfasis en la producción de biofertilizantes agrícolas y materiales innovadores capaces de sustituir insumos químicos tradicionales.

La visita forma parte de la estrategia nacional para enfrentar la crisis del sargazo, que este año ha alcanzado niveles históricos en el Caribe mexicano. Actualmente, todas las playas del sur de Quintana Roo y casi la mitad de las del norte se encuentran en semáforo rojo, con afectaciones severas al turismo.

La acumulación del alga ha provocado una caída de hasta 90% en la ocupación hotelera en algunos destinos, como Playa del Carmen, donde además los fuertes olores derivados de la descomposición han intensificado el problema.

El recorrido de Bárcena en Puerto Morelos refleja el interés del gobierno federal en transformar un desafío ambiental en una oportunidad productiva, apostando por la innovación y la sustentabilidad.