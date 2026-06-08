Chetumal recibe primeros autobuses eléctricos Taruk

Primera ciudad del país con estas unidades

La nueva ruta Sian Ka’an–Las Américas beneficiará a más de 45 mil personas y marcará el inicio del sistema de transporte público MOBI en la capital: Mara Lezama

Chetumal.- La llegada de los autobuses eléctricos Taruk a Chetumal marca el inicio de una nueva etapa para la movilidad urbana en la capital de Quintana Roo, que se convertirá en la primera ciudad del país en operar este tipo de unidades dentro de un sistema de transporte público, informó la gobernadora Mara Lezama Espinosa.

Acompañada de Lizzeth Pacheco Barrera, titular del Sector Promoción y Apoyo Nuevas Ideas de la Secretaría de Economía, y de Rafael Hernández Kotasek, titular de IMOVEQROO, la titular del Ejecutivo mostró las primeras 5 unidades, completamente eléctricas, que llegaron para el transporte público de esta capital.

Estas unidades iniciarán un periodo de pruebas de cuatro semanas: las primeras dos semanas operarán sin pasajeros para realizar evaluaciones técnicas y ajustes operativos, y las siguientes dos semanas brindarán servicio con pasajeros.

La gobernadora Mara Lezama destacó que los nuevos autobuses formarán parte de la primera ruta del sistema MOBI, Sian Ka’an–Las Américas, la cual beneficiará de manera directa a 47 colonias, más de 45 mil 700 habitantes, 17 mil 351 viviendas, 2 mil 55 negocios y 47 centros educativos.

Señaló que detrás de estas cifras existe un impacto directo en la vida cotidiana de miles de personas, entre ellas estudiantes, trabajadores, emprendedores y familias que requieren trasladarse de manera segura, eficiente y digna.

“Este proyecto significa mucho más que nuevas unidades; significa justicia social e igualdad de oportunidades”, expresó.

En el interior de las unidades, estacionadas en el Boulevard Bahía, principal malecón y corredor costero de Chetumal, Mara Lezama resaltó que los autobuses Taruk son vehículos eléctricos desarrollados completamente en México, resultado de la participación de 83 empresas nacionales, incluidos 81 proveedores mexicanos, así como las compañías Megaflux y Dina.

Su fabricación generó 282 empleos y contó con la colaboración de cuatro estados del país, demostrando la capacidad nacional para innovar y producir tecnología propia.

Las unidades cuentan con accesibilidad universal, sistemas de videovigilancia, botón de emergencia, conexión Wi-Fi, puertos USB y tecnología inteligente orientada a brindar mayor seguridad y comodidad a las y los usuarios.

Solicitados en “La Voz del Pueblo”

Entregan apoyos a más de 200 familias de la zona sur

Chetumal.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa encabezó la entrega de apoyos sociales derivado de las solicitudes ciudadanas recibidas a través del programa “La Voz del Pueblo”, mediante el cual se atienden de manera directa las necesidades planteadas por la población y se fortalece la participación ciudadana.

Durante el evento realizado en el recinto ferial del Parque Quintana Roo, la titular del Ejecutivo destacó que cada apoyo entregado representa una oportunidad para mejorar la calidad de vida de las personas beneficiadas.

Más de 200 familias de Othón P. Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos recibieron 60 triciclos y 180 láminas de programas de la Secretaría de Bienestar, y 1 motosierra, 1 carretilla, 32 desbrozadoras, 10 molinos eléctricos, 7 de gasolina y 1 kit de herramientas de mecánica, de la Coordinación de Gestión Social.

“Somos un gobierno diferente, humanista con corazón feminista, en el que tenemos muy claro que el dinero no le pertenece al pueblo, como lo pensaban los gobiernos neoliberales que se embolsaron el dinero que era del pueblo. Hoy, en este gobierno de la Cuarta Transformación lo que hacemos es devolverle al pueblo ese dinero que les pertenece”, explicó Mara Lezama.

Acompañada de la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa, la Gobernadora dijo a las y los beneficiarios que estos apoyos son para su bienestar, que extiendan sus alas, que vivan una vida libre de violencias.

Por su parte, el secretario de Bienestar, Pablo Bustamante, afirmó que estos apoyos son respuesta a las solicitudes recibidas en el programa “La Voz del Pueblo”, que son muy importantes para el sustento y mejor futuro de sus familias.

Luego de la entrega directa de los equipos e insumos, la gobernadora Mara Lezama organizó su traslado hasta las comunidades de origen, de modo que las familias se ahorren ese gasto.